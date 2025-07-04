Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp Tây, Chung cư học viện bộ Quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, tư vấn giải pháp kỹ thuật cho các sản phẩm mobile app.

Thiết kế kiến trúc tổng thể, luồng xử lý và giao diện người dùng cho ứng dụng mobile.

Trực tiếp tham gia phát triển, tối ưu hóa và tích hợp ứng dụng mobile với hệ thống backend và bên thứ 3.

Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên trong team mobile.

Xây dựng và duy trì văn hóa làm việc tích cực, chuyên nghiệp trong nhóm phát triển mobile.

Thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm, kết nối các thành viên, truyền cảm hứng và tạo động lực phát triển cá nhân cho từng thành viên.

Tham gia cùng cấp quản lý trong việc xây dựng lộ trình phát triển đội ngũ, phân bổ công việc, đánh giá hiệu suất và định hướng phát triển năng lực nhân sự.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile (iOS/Android).

Ưu tiên từng có kinh nghiệm lead dự án, lead team

Thành thạo ngôn ngữ Dart và framework Flutter.

Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ native: Java/Kotlin (Android), Swift/Objective-C (iOS).

Hiểu rõ kiến trúc mobile app, các pattern thiết kế như MVVM, BLoC, Clean Architecture…

Sử dụng thành thạo GetX hoặc các công cụ quản lý state phổ biến.

Kinh nghiệm tích hợp RESTful API, xử lý dữ liệu định dạng JSON/XML.

Kỹ năng tối ưu hóa hiệu suất, quản lý bộ nhớ và xử lý sự cố mobile app.

Có kiến thức về thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) là lợi thế.

Có kinh nghiệm triển khai được app lên các nền tảng apple store, google play

Có khả năng review code, khả năng mentor, đào tạo thành viên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 30,000,000 VNĐ/tháng

Thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của công ty.

Bảo hiểm sức khỏe và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.

Các hoạt động văn hóa định kì như: Ngày lễ, Sinh nhật Công ty; … Du lịch, team building 2-3 lần/năm.

Các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ, …)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

