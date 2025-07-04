Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Misa
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty cổ phần Misa

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty cổ phần Misa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N03T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

MISA tuyển dụng 02 lập trình viên Android, 02 lập trình IOS để tham gia phát triển sản phẩm quản lý doanh nghiệp. Ứng viên trúng tuyển sẽ chịu trách nhiệm:
Phát triển và xây dựng các ứng dụng mobile.
Bảo trì, nâng cấp và mở rộng tính năng cho các ứng dụng Android đang phát triển của công ty.
Tham gia vào quy trình sáng tạo và phát triển ứng dụng mới của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành CNTT, kĩ thuật phần mềm... hoặc tốt nghiệp các trường đào tạo lập trình viên Quốc Tế (NIIT, Aptech) trở lên.
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Đối với lập trình viên Android, yêu cầu:
Nắm chắc Java Core,Kotlin
Có kiến thức tốt về OOP, Code Organization, Coding Convention.
Có kinh nghiệm sử dụng Third-Party Libraries và APIs.
Có kinh nghiệm làm việc với Firebase, JSON/XML, Server - Client, xử lý request.
Nắm chắc về sự thay đổi qua các phiên bản Android.
Có kỹ năng xây dựng, tùy biến UI phù hợp với đa màn hình.
Đối với lập trình viên iOS, yêu cầu:
Hiểu biết sâu về OOP, cấu trúc dữ liệu & giải thuật.
Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình như Xcode.
Thành thạo một trong các ngôn ngữ Objective-C/Swift.
Thành thạo ngôn ngữ flutter là một lợi thế.
Nắm vững các UI control, layout và animation trong iOS, có khả năng customize và tối ưu giao diện.
Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile và server qua các giao thức TCP/IP, HTTP, nắm vững XML, Json.
Có hiểu biết về các kiến trúc phát triển di động: MVP, MVVM, Clean Architechture,…
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý source code (git), quản lý dự án (Jira).

Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì

Tiên phong công nghệ, uy tín
MISA là doanh nghiệp CNTT xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. Tiên phong xuất khẩu giải pháp SaaS
TOP đầu doanh nghiệp CNTT tăng trưởng liên tục với quy mô nhân sự tăng 20%/năm, doanh thu tăng 15%/năm
Hội tụ 3000 nhân tài cùng khát vọng đưa sản phẩm công nghệ “Make In Vietnam” vươn tầm quốc tế
Xây dựng niềm tin với 270.000 khách hàng là đơn vị HCSN, doanh nghiệp, 2.5 triệu khách hàng cá nhân tại Việt Nam và 20 quốc gia
Hơn 100 giải thưởng trong ngành CNTT trong nước và quốc tế
Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi
Lương cứng cạnh tranh. Thưởng năng suất dựa trên kết quả công việc từ 2 tháng lương.
Đánh giá review lương 2 lần/năm, thưởng sáng kiến...
Huấn luyện “Hổ tướng”: chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành Chiến tướng tinh nhuệ
Giải thưởng “Gấu vàng\": nơi tôn vinh những tài năng xuất sắc nhất
Gói chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Medlatec, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích, chương trình teambuilding, du lịch định kỳ
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành
Kết nối tài năng: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công
Tư duy đột phá: môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, MISA-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc
Công nghệ cao: trang bị máy tính làm việc, tối ưu hiệu suất công việc bằng ứng dụng công nghệ, phần mềm tự động (AMIS, Jira, Power BI, AI Marketing,...)
Nơi làm việc hạnh phúc: MISA mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Misa

Công ty cổ phần Misa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

