Tuyển Mobile Developer Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14/1 đường số 53 phường 14 Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thể hiện khả năng phát triển kỹ thuật trong thực tế phát triển giải pháp di động, bao gồm khâu thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng React Native.

Đưa ra ý kiến về cấu trúc, framework liên quan tới mobile, và roadmap triển khai bao gồm ngôn ngữ, công cụ, các mẫu code (patterns) và quy trình delivery sản phẩm.

Thực hiện đánh giá mã, xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.

Hợp tác chặt chẽ với các nhà thiết kế, quản lý sản phẩm và kỹ sư phụ trợ để thu hẹp khoảng cách giữa tầm nhìn sản phẩm và thực tế thực hiện kỹ thuật.

Thiết kế và viết mã các tính năng chính

Luôn cập nhật những xu hướng và tiến bộ mới nhất trong React Native và các công nghệ liên quan (Redux, MobX, TypeScript).

Các phương pháp hay nhất trong phát triển thiết bị di động, bao gồm vòng đời của component và hiệu quả tối ưu.

Giám sát quá trình xuất bản ứng dụng di động trên App Store và Google Play Store.

Tuyển dụng và quản lý các kỹ sư tài năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hơn 3 năm kinh nghiệm làm nhà phát triển ứng dụng di động, tập trung chủ yếu vào React Native, bao gồm hơn 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc mentor members.

Kiến thức chuyên sâu về kiến trúc React Native, các components, vòng đời, quản lý trạng thái (Redux, MobX) và DOM ảo.

Chuyên môn trong cả hai nền tảng phát triển chính (iOS và Android)

Kinh nghiệm với các công cụ unit test, mobile e2e test.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng giao tiếp, hợp tác và quản lý tốt.

Chủ động trong công việc và luôn cầu thị, sáng tạo, xây dựng sản phẩm.

Kinh nghiệm quản lý một nhóm kỹ sư mobile với số lượng nhiều và công việc áp lực cao là một điểm cộng.

Tại Công ty CP Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT và thưởng các ngày lễ, tết, thưởng âm lịch (theo kết quả KD)

Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện.

Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I\'m Leader, I\'m Kidsers...

Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kids Plaza

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin