Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển ứng dụng:
Chịu trách nhiệm phát triển các tính năng mới và duy trì ứng dụng camera hiện có trên nền tảng iOS và Android bằng Flutter.
Tham gia vào việc thiết kế kiến trúc ứng dụng, đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu năng cao.
Viết code chất lượng cao, dễ đọc, dễ bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn coding của công ty.
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ:
Nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng các công nghệ mới nhất liên quan đến camera, xử lý ảnh, AI/ML và smarthome vào dự án.
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề phức tạp trong quá trình phát triển.
Tích hợp và kiểm thử:
Tích hợp các thư viện, SDK của bên thứ ba (ví dụ: SDK camera, SDK IoT) vào ứng dụng.
Thực hiện kiểm thử đơn vị (unit test), kiểm thử tích hợp (integration test) và kiểm thử giao diện người dùng (UI test) để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với bộ phận kiểm thử (QA) để xác định và sửa lỗi.
Hợp tác và giao tiếp:
Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm (designer, product manager, backend developer) để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn và đạt chất lượng cao.
Tham gia vào các buổi họp nhóm để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp.
Báo cáo tiến độ công việc thường xuyên cho cấp trên.
Nhiệm vụ khác:
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm:
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động bằng Flutter.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng iOS bằng Swift/Objective C.
Có hiểu biết về phát triển ứng dụng Android bằng ngôn ngữ Kotlin.
Có kinh nghiệm làm các module sử dụng C/C++ là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực camera, xử lý ảnh, smarthome hoặc IoT.
Kỹ năng chuyên môn:
Flutter & Swift/Objective C:
Sử dụng thành thạo Flutter framework.
Am hiểu về Swift/ Objective C.
Hiểu sâu về các widget, layout, animation, state management trong Flutter.
Có kinh nghiệm xây dựng UI/UX phức tạp và tùy biến giao diện theo yêu cầu.
Kiến trúc và Design Patterns:
Có tư duy logic tốt, hiểu biết về cấu trúc dữ liệu, thuật toán, design pattern (ví dụ: Singleton, Factory, Observer, MVVM, BLoC).
Nắm vững các nguyên tắc Clean Architecture, MVVM, SOLID principles.
Có khả năng tổ chức code rõ ràng, dễ đọc, dễ bảo trì và có khả năng tái sử dụng cao.
Kết nối và tích hợp:
Có kinh nghiệm kết nối client-server sử dụng các giao thức webservice, MQTT, RESTful, JSON, REST API.
Có kinh nghiệm làm việc với push notification (Firebase Cloud Messaging), maps (Google Maps, Mapbox), multimedia (video, audio), WebRTC.
Biết tích hợp các dịch vụ của Google (Firebase, Google Analytics, Google Play Services), Facebook (Facebook Login, Facebook SDK).
Có kinh nghiệm làm việc với Bluetooth Low Energy (BLE) và Wifi để kết nối với các thiết bị IoT.
Công cụ và quy trình:
Thành thạo về Material Design, custom layout là một lợi thế.
Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình: Git (Github, Gitlab, Bitbucket), IDE (Android Studio, VS Code).
Có kinh nghiệm làm việc với quy trình Agile/Scrum.
Kỹ năng mềm:
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh chuyên ngành.
Có tinh thần học hỏi, chủ động nghiên cứu và cập nhật các công nghệ mới.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng chịu áp lực tốt.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và thưởng:
Gói thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu suất làm việc, thưởng nghỉ mát.
Phúc lợi:
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp).
Chính sách phúc lợi đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện).
Chính sách phúc lợi đa dạng:
Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần cho CBNV và người thân.
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (nếu có).
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định.
Đào tạo và phát triển:
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc:
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Đồng nghiệp nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn: Tân binh, Teambuilding, Hội diễn Sao Chổi, Sinh nhật công ty, các sự kiện ngày lễ...
Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn:
Ưu đãi:
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của [Tên công ty/FPT Telecom, nếu phù hợp].

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

