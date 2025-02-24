Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 34 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng, đóng gói các dịch vụ quảng cáo của công ty.

- Khai thác các dịch vụ quảng cáo của công ty trên các kênh báo chí, truyền hình, sự kiện, chương trình truyền thông…

- Xây dựng các chính sách để phát triển và quản lý khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Quảng cáo, Truyền thông, Kinh tế,… hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có niềm đam mê với lĩnh vực truyền thông, quảng cáo hoặc sự kiện, thương hiệu, marketing.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo

- Có khả năng phân tích nhạy bén, đưa ra quyết định và phán đoán thị trường chuẩn xác.

- Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày và thuyết trình tốt.

- Có khả năng thích ứng với công việc có áp lực cao.

Quyền Lợi

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

