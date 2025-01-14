Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117N Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

Mở/ tất toán tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán theo quy định, quy trình hướng dẫn.

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Khách hàng về các dịch vụ chứng khoán theo quy định, quy trình.

Tư vấn, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng theo quy trình và thẩm quyền đã quy định.

Thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ theo sự phân công của Trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Chứng khoán, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kiến thức cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

