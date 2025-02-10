Tuyển Phục vụ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
- Hà Nội: Đông Anh, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kiểm soát CLDV của các nhân viên tại Phòng DVKH
Trực tiếp thực hiện các giao dịch với KH với chất lượng dịch vụ kiểu mẫu
Kiểm soát chất lượng dịch vụ của nhân viên DVKH
Nhận diện và hướng dẫn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và phục vụ kịp thời yêu cầu của Khách hàng
2. Kiểm soát/ thực hiện các giao dịch/ nghiệp vụ tại quầy/ kho quỹ
Chủ động quan sát và điều phối toàn bộ các hoạt động giao dịch tại phòng DVKH, báo cáo lãnh đạo khi phát hiện sự kiện rủi ro;
Thực hiện tất cả các giao dịch và nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt, không liên quan đến tiền mặt;
Quản lý CDM/ATM đảm bảo hoạt động liên tục;
Quản lý quỹ nghiệp vụ tại chi nhánh (kiểm đếm, phân loại, cân quỹ);
Tiếp nhận, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, phàn nàn của khách hàng và hỗ trợ hướng dẫn khách hàng;
Liên tục tìm kiếm cơ hội hỗ trợ bán; giới thiệu khách hàng cho Bộ phận bán hàng;
Kiểm soát và điều phối các nghiêp vụ hỗ trợ tín dụng (đối với chi nhánh có bộ phận hỗ trợ tín dụng tập trung)
Giám sát giao dịch, kiểm soát, ký duyệt bút toán, các văn bản, chứng từ giao dịch tại quầy và giao dịch hỗ trợ tín dụng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
