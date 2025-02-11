Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 7A Lê Công Kiều, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện các công việc đầu ca.

- Thực hiện quy trình phục vụ thực khách.

- Kiểm soát, bảo quản các công cụ - dụng cụ.

- Thực hiện các công việc cuối ca.

- Thanh toán cho khách.

- Các công việc khác theo sự phân công của leader.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng:

Khả năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn

Cẩn thận, giải quyết vấn đề tốt, hòa đồng

Có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 5.000.000 – 8.000.000/Tháng (Deal theo năng lực) + Phụ cấp gửi xe + Thưởng Hoa hồng - Lương thử việc: 85% Lương cơ bản + Phụ cấp gửi xe + Thưởng Hoa hồng

- Phụ cấp gửi xe + Thưởng Hoa hồng

- Bao cơm 1 ngày/bữa

- Tiền tip

- BHXH,BHYT theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b

