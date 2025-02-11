Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 7A Lê Công Kiều, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện các công việc đầu ca.
- Thực hiện quy trình phục vụ thực khách.
- Kiểm soát, bảo quản các công cụ - dụng cụ.
- Thực hiện các công việc cuối ca.
- Thanh toán cho khách.
- Các công việc khác theo sự phân công của leader.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng:
Khả năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
Cẩn thận, giải quyết vấn đề tốt, hòa đồng
Có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 5.000.000 – 8.000.000/Tháng (Deal theo năng lực) + Phụ cấp gửi xe + Thưởng Hoa hồng - Lương thử việc: 85% Lương cơ bản + Phụ cấp gửi xe + Thưởng Hoa hồng
- Phụ cấp gửi xe + Thưởng Hoa hồng
- Bao cơm 1 ngày/bữa
- Tiền tip
- BHXH,BHYT theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
