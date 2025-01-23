Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
- Hồ Chí Minh: Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phối hợp chặt chẽ với khách hàng và nhà máy để cho sản xuất thuận lợi hơn.
- Kiểm soát tiến độ phát triển và sản xuất, giao tiếp với các phòng ban khác nhau và chủ động giải quyết các vấn đề.
- Hiệu quả nắm bắt nhu cầu của khách hàng và phản hồi cho nhà máy và các phòng ban khác, và khi cần thiết cần dịch bằng văn bản hoặc bằng miệng.
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu của công ty.
- Hoàn thành các công việc của chủ quản bàn giao.
- Tham gia vào các cuộc họp của khách hàng
- Thông tin thêm sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Vi tính văn phòng.
- Có kinh nghiệm 1~2 năm, nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Biết Tiếng Anh nghe nói đọc viết lưu loát
( nếu biết tiếng Hoa càng tốt ).
- Có hứng thú với quy trình sản xuất hàng may mặc.
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
