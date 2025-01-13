Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH KSM Eng VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 15, Đường số 10, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

- Có 2 năm kinh nghiệm liên quan đến công việc Tổng vụ :

+ Ưu tiên có kinh nghiệm mảng làm hồ sơ và liên hệ với cơ quan về xây dựng, môi trường, an toàn, sức khỏe( EHS).

+ Quản lý trang thiết bị (Thiết bị, nhà xưởng)

- Ưu tiên nhân viên giao tiếp Tiếng Hàn, tiếng anh.

- Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

• Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan.

• Tuổi : 20-40

***Quyền lợi được hưởng:

• Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

• Cơ hội đào tạo, và thăng tiến trong công việc.

• Ứng viên được tuyển dụng hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo qui định của luật.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.