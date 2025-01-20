Tuyển Phục vụ Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

• Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng mới sử dụng các gói dịch vụ của Daikin

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có: thường xuyên liên hệ, giải đáp thắc mắc, cập nhật và đề xuất các gói dịch vụ mới

• Quản lý hồ sơ khách hàng và ghi lại thông tin các giao dịch, thỏa thuận

• Thực hiện kế hoạch kinh doanh và các công việc theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

• Tốt nghiệp từ các trường Đại học (ưu tiên chuyên ngành Kỹ thuật, Kinh tế)

Kinh nghiệm:

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các vị trí bán hàng

Kỹ năng:

• Sử dụng thành thạo Microsoft Office

• Có khả năng giao tiếp, và thuyết phục khách hàng tốt. Luôn có tinh thần cầu tiến, học hỏi và cải thiện kỹ năng

Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

