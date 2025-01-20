Tuyển Phục vụ Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: BT2

- 7, đường Kinh Bắc 83, Phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng mới sử dụng các gói dịch vụ của Daikin
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có: thường xuyên liên hệ, giải đáp thắc mắc, cập nhật và đề xuất các gói dịch vụ mới
• Quản lý hồ sơ khách hàng và ghi lại thông tin các giao dịch, thỏa thuận
• Thực hiện kế hoạch kinh doanh và các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
• Tốt nghiệp từ các trường Đại học (ưu tiên chuyên ngành Kỹ thuật, Kinh tế)
Kinh nghiệm:
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các vị trí bán hàng
Kỹ năng:
• Sử dụng thành thạo Microsoft Office
• Có khả năng giao tiếp, và thuyết phục khách hàng tốt. Luôn có tinh thần cầu tiến, học hỏi và cải thiện kỹ năng

Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10 FL, 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

