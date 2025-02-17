Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD

1. Kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ

• Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, đảm bảo khách hàng hài lòng với chất lượng phục vụ

• Kiểm tra, giám sát công việc được thực hiện đúng quy trình, quy chuẩn

• Kiểm tra, giám sát không gian phục khách hàng, đảm bảo không gian các khu vực luôn chỉn chu và đạt tiêu chuẩn phục vụ

• Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị và diễn ra tiệc, đảm bảo khâu chuẩn bị tiệc diễn ra đúng kế hoạch và đạt tiêu chuẩn vận hành

2. Xây dựng tiêu chuẩn phục vụ

• Có phương án và đề xuất để nâng cao chất lượng phục vụ, quy trình quy chuẩn, đồ dùng dụng cụ của nhà hàng

• Kết hợp cùng đội ngũ quản lý để xây dựng quy trình phục vụ chi tiết và rõ ràng đảm bảo cập nhật xu hướng thị trường và nhu cầu thay đổi của khách hàng.

• Tối ưu hóa quy trình và hoạt động hiệu quả.

• Tư vấn và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí nhân sự.

• Đề xuất các phương án thay đổi phù hợp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.