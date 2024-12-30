Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1/ Quản lý lương, thưởng

• Xây dựng và triển khai các chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp với quy định của công ty và thị trường.

• Theo dõi, cập nhật chấm công hàng tháng cho nhân viên

• Tính toán, kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của bảng lương hàng tháng.

• Thực hiện các thủ tục liên quan đến tăng lương, thưởng, điều chỉnh lương.

• Chiết khấu thuế thu nhập cá nhân và làm báo cáo Thuế định kỳ tháng, năm.

2/ Quản lý các chế độ phúc lợi

• Quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên (bảo hiểm xã hội, y tế, nghỉ phép, khám sức khỏe định kỳ...).

• Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của nhân viên về các chế độ phúc lợi.

3/ Hồ sơ nhân sự

• Quản lý hồ sơ nhân sự của toàn bộ nhân viên.

• Cập nhật thông tin nhân sự trên hệ thống quản lý nhân sự (Misa, Amis)

• Thực hiện các thủ tục liên quan đến tuyển dụng, ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động.

4/ Các công việc khác

• Làm báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm cho Quản lý trực tiếp.

• Thực hiện các báo cáo tình hình sử dụng lao động, ATLD theo định kỳ.