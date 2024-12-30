Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
- Hồ Chí Minh: 400/8A Ung Văn Khiêm, phường 25
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận
1/ Quản lý lương, thưởng
• Xây dựng và triển khai các chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp với quy định của công ty và thị trường.
• Theo dõi, cập nhật chấm công hàng tháng cho nhân viên
• Tính toán, kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của bảng lương hàng tháng.
• Thực hiện các thủ tục liên quan đến tăng lương, thưởng, điều chỉnh lương.
• Chiết khấu thuế thu nhập cá nhân và làm báo cáo Thuế định kỳ tháng, năm.
2/ Quản lý các chế độ phúc lợi
• Quản lý các chương trình phúc lợi cho nhân viên (bảo hiểm xã hội, y tế, nghỉ phép, khám sức khỏe định kỳ...).
• Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của nhân viên về các chế độ phúc lợi.
3/ Hồ sơ nhân sự
• Quản lý hồ sơ nhân sự của toàn bộ nhân viên.
• Cập nhật thông tin nhân sự trên hệ thống quản lý nhân sự (Misa, Amis)
• Thực hiện các thủ tục liên quan đến tuyển dụng, ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động.
4/ Các công việc khác
• Làm báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm cho Quản lý trực tiếp.
• Thực hiện các báo cáo tình hình sử dụng lao động, ATLD theo định kỳ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI