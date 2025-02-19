Tuyển Phục vụ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Nghiên cứu tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng và cập nhật thông tin chính sách sản phẩm dịch vụ chứng khoán đang được triển khai và xu hướng trên thế giới…

• Thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, so sánh và phân tích để điều chỉnh chính sách đảm bảo hiệu quả của các Chương trình triển khai.

• Đề xuất điều chỉnh, triển khai các gói chính sách dịch vụ, phí, lãi suất… sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng

• Tư vấn & xây dựng phương án đáp ứng nhu cầu giao dịch của Khách hàng

• Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng và test, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ.

• Xây dựng quy trình vận hành, tài liệu hướng dẫn, và các văn bản liên quan khi triển khai các sản phẩm, dịch vụ.

• Truyền thông, đào tạo và hướng dẫn triển khai sản phẩm tới các đơn vị và nhà đầu tư.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị.