Tuyển Phục vụ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website: https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/499/chuyen-vien-quan-ly-phuc-vu-cac-nguon-von-uy-thac-nuoc-ngoai-cap-2.html

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý phục vụ các nguồn vốn ủy thác nước ngoài cấp 2

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Ban Nguồn vốn ủy thác quốc tế

Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025 - 06/03/2025

Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng nhân sự Đợt 2 – Năm 2025 cho các Ban Trung tâm Trụ sở chính

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Thực hiện các công việc khó nhưng không quá phức tạp, yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để triển khai các hoạt động nghiệp vụ

 Xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được phân giao.

 Thường xuyên theo dõi thu thập phân tích nắm bắt thông tin liên quan đến các nguồn vốn UTNN phục vụ, đề xuất huy động về BIDV.

 Duy trì và phát triển mối quan hệ với Nhà tài trợ, Bộ, ngành, Khách hàng được Lãnh đạo nhóm phân công.

 Quản lý triển khai các dự án phục vụ NVUTNN không quá phức tạp, tần suất phát sinh thường xuyên, yêu cầu xử lý theo tiến độ