Tuyển Phục vụ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website: https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/499/chuyen-vien-quan-ly-phuc-vu-cac-nguon-von-uy-thac-nuoc-ngoai-cap-2.html
BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý phục vụ các nguồn vốn ủy thác nước ngoài cấp 2
Số lượng: 1
Nơi làm việc: Ban Nguồn vốn ủy thác quốc tế
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025 - 06/03/2025
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng nhân sự Đợt 2 – Năm 2025 cho các Ban Trung tâm Trụ sở chính
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Thực hiện các công việc khó nhưng không quá phức tạp, yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để triển khai các hoạt động nghiệp vụ
 Xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được phân giao.
 Thường xuyên theo dõi thu thập phân tích nắm bắt thông tin liên quan đến các nguồn vốn UTNN phục vụ, đề xuất huy động về BIDV.
 Duy trì và phát triển mối quan hệ với Nhà tài trợ, Bộ, ngành, Khách hàng được Lãnh đạo nhóm phân công.
 Quản lý triển khai các dự án phục vụ NVUTNN không quá phức tạp, tần suất phát sinh thường xuyên, yêu cầu xử lý theo tiến độ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Vincom 191 Bà Triệu- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

