Tuyển Phục vụ Nhà Hàng Nhật Bản Masu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

• Giúp dọn rửa và hỗ trợ bếp khi cần thiết

• Báo cáo với cấp trên về các sự cố, phản hồi của khách hàng hay các thông tin liên quan mỗi ngày

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác công việc

• Hỗ trợ trong các công việc phát sinh

• Chuẩn bị và đưa đồ ăn/uống tới khách hàng dựa theo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và quy cách trình bày món ăn của nhà hàng

Chào đón khách hàng và tiếp nhận thông tin đồ ăn/uống một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp

• Tư vấn và trả lời các câu hỏi và thắc mắc từ khách hàng

• Hỗ trợ xử lý phản hồi không tốt của khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

• Mang tới dịch vụ chỉn chu, hiệu quả bằng cách đảm bảo: