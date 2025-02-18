Tuyển Phục vụ Nhà Hàng Nhật Bản Masu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Nhà Hàng Nhật Bản Masu
- Hà Nội:
- Quận Hoàn Kiếm
- Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Giúp dọn rửa và hỗ trợ bếp khi cần thiết
• Báo cáo với cấp trên về các sự cố, phản hồi của khách hàng hay các thông tin liên quan mỗi ngày
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác công việc
• Hỗ trợ trong các công việc phát sinh
• Chuẩn bị và đưa đồ ăn/uống tới khách hàng dựa theo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và quy cách trình bày món ăn của nhà hàng
Chào đón khách hàng và tiếp nhận thông tin đồ ăn/uống một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp
• Tư vấn và trả lời các câu hỏi và thắc mắc từ khách hàng
• Hỗ trợ xử lý phản hồi không tốt của khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
• Mang tới dịch vụ chỉn chu, hiệu quả bằng cách đảm bảo:
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đọc, viết, và toán cơ bản tốt.
Linh hoạt – công việc có thể bao gồm phục vụ buổi tối, cuối tuần hoặc các dịp lễ,
Tại Nhà Hàng Nhật Bản Masu Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm
Phụ cấp ăn
Phụ cấp gửi xe
Nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Hàng Nhật Bản Masu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI