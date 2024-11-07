Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1R - 1S đường TRần Não, An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Chịu trách nhiệm về Kinh doanh và Marketing của phòng khám

- Nhận KPI doanh thu và phối hợp với phòng kinh doanh để hoàn thành mục tiêu.

- Chịu trách nhiệm KPI doanh thu của phòng khám.

- Sắp xếp nhân sự, đón tiếp khách hàng cũ và mới, hỗ trợ nhân sự tư vấn tại điểm chốt dịch vụ

-Triển khai, kiểm soát công việc chăm sóc khách hàng trong và sau dịch vụ.

- Nhận KPI triển khai các công việc Marketing từ Ban Giám Đốc và Phòng Marketing: Xin đánh giá Google map, xây dựng nick seeding, tham gia quá trình seeding, phát voucher, các kế hoạch Marketing offline khác.

- Hướng dẫn và kiểm soát bộ phận lễ tân, tư vấn tại điểm nhập hồ sơ khách hàng vào Vitech đầy đủ theo quy định.

- Thực hiện báo cáo: Doanh thu, khách hàng: khách check in, khách chốt từng dịch vụ có phân nguồn theo mẫu từ TP Marketing gửi vào sáng thứ 2 hàng tuần.

- Tham gia họp giao ban vào 14h thứ 2 hàng tuần.

2. Đào tạo, tham gia tuyển dụng, quản lý giám sát và đánh giá nhân sự tại cơ sở: - Trực tiếp đào tạo và đánh giá nhân sự tại các vị trí: lễ tân, tư vấn viên.

- Tham gia đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo chuyên ngành được giao và các quy trình làm việc của bộ phận chuyên trách.

- Đánh giá định kì kiến thức, năng lực chuyên môn làm việc của nhân sự tại phòng khám. (1tuần/lần)

- Đánh giá định kì tác phong, thái độ, hành vi làm việc của nhân sự tại phòng khám. (1tuần/lần)

3. Quản trị hoạt động vận hành tại phòng khám

- Lập kế hoạch, quản lý, tổ chức và phân công nhiệm vụ công tác đón tiếp, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân tại phòng khám.

- Nắm vững nhiệm vụ và quy trình làm việc của các vị trí thuộc từng bộ phận. Từ đó, thực hiện kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhân sự thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy trình, quy định, và tiêu chuẩn tại phòng khám.

- Trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận hành hàng ngày tại phòng khám bao gồm xử lý các giấy tờ, văn bản pháp lý liên quan đến phòng khám; các công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất (khi có phát sinh).

4. Tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình vận hành của phòng khám

- Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các kế hoạch truyền thông, marketing của hệ thống.

- Phối hợp với bộ phận HCNS quản lý bộ hồ sơ pháp lý tại phòng khám.

- Phối hợp với bộ phận HCNS tuyển dụng đủ định biên nhân sự và đánh giá đầu vào về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp bằng đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế,...

Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 3 năm trở lên;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng làm trong mảng y tế, nha khoa.

Phẩm chất, kỹ năng

Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm

Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng bao quát và giám sát công việc

Chịu được áp lực công việc

Khả năng làm việc độc lập cao

Có khả năng tư duy, lý luận và quyết định tốt

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Thưởng lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty.

Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.

Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.

Được đi du lịch một năm một lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

