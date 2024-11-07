Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Y tế PW
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty Cổ Phần Y tế PW

Tư vấn nha khoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 710 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Quản lý các kênh thông tin online (trả lời tin nhắn Zalo, Facebook, Gmail... ) cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc, quản lý phản hồi của khách hàng qua internet/ điện thoại; chuyển thông tin nhận được cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi kết quả của quá trình đó cho đến khi hoàn tất.
Giải đáp thắc mắc về các gói dịch vụ nha khoa và các chính sách khuyến mãi cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty qua online và qua hotline.
Phối hợp với bác sĩ, phụ tá,... trong việc chăm sóc, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại phòng khám.
Phối hợp với team Tư vấn & Vận hành để quản lý và sắp xếp lịch hẹn khám cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.
Chăm sóc và duy trì quan hệ thân thiết với khách hàng.
Chủ động liên hệ với khách hàng các dịp lễ Tết để thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt & gửi ưu đãi cho khách hàng.
Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ.
2. TƯ VẤN DỊCH VỤ
Tiếp đón & tư vấn khách hàng trực tiếp tại phòng khám. Giải đáp thắc mắc về các gói dịch vụ nha khoa & các chính sách khuyến mãi cho khách hàng.
Theo sát để hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, bảo hiểm hay các chính sách liên quan khác.
Một số công việc khác theo yêu cầu của Vận hành và lãnh đạo phòng khám.
Báo cáo hiệu quả công việc, đề xuất nâng cao hiệu quả công việc.
3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
CN Luỹ Bán Bích: Số 710 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP.HCM
CN Luỹ Bán Bích
CN Ba Tháng Hai: Số 324 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
CN Ba Tháng Hai

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn từ Trung cấp trở lên.
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp & trao đổi qua điện thoại tối thiểu 1 năm.
Giọng nói chuẩn, truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp.
Hoạt bát, có khả năng diễn đạt mạch lạc.
Giao tiếp tốt qua điện thoại, có khả năng xử lý các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Chủ động, thật thà, có trách nhiệm.
Điềm đạm, kiên nhẫn.

Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 - 15 triệu/tháng (có thể cao hơn tuỳ năng lực)
Từ 10 - 15 triệu/tháng (có thể cao hơn tuỳ năng lực)
Bao gồm lương cơ bản (7.5 - 8.5tr) + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc.
Phụ cấp ăn trưa + phụ cấp sinh hoạt.
Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,... thưởng lương tháng thứ 13.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT.
Ngày phép: 12 ngày nghỉ phép/ năm + 3 ngày nghỉ ốm/ năm. Nghỉ lễ, Tết theo quy định.
Giảm giá khi nhân viên và người thân sử dụng dịch vụ tại Parkway.
Tham gia các buổi training nội bộ, các khóa học để được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và cách tư duy.
Luôn được lắng nghe, tư vấn và đồng hành để hoàn thiện và phát triển hơn trong công việc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Y tế PW

Công ty Cổ Phần Y tế PW

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job244547
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Y tế PW
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
7 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
75 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LEETRAY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu AI SMILE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu AI SMILE
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm