Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 710 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Quản lý các kênh thông tin online (trả lời tin nhắn Zalo, Facebook, Gmail... ) cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.

Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc, quản lý phản hồi của khách hàng qua internet/ điện thoại; chuyển thông tin nhận được cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi kết quả của quá trình đó cho đến khi hoàn tất.

Giải đáp thắc mắc về các gói dịch vụ nha khoa và các chính sách khuyến mãi cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty qua online và qua hotline.

Phối hợp với bác sĩ, phụ tá,... trong việc chăm sóc, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại phòng khám.

Phối hợp với team Tư vấn & Vận hành để quản lý và sắp xếp lịch hẹn khám cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.

Chăm sóc và duy trì quan hệ thân thiết với khách hàng.

Chủ động liên hệ với khách hàng các dịp lễ Tết để thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt & gửi ưu đãi cho khách hàng.

Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ.

2. TƯ VẤN DỊCH VỤ

Tiếp đón & tư vấn khách hàng trực tiếp tại phòng khám. Giải đáp thắc mắc về các gói dịch vụ nha khoa & các chính sách khuyến mãi cho khách hàng.

Theo sát để hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, bảo hiểm hay các chính sách liên quan khác.

Một số công việc khác theo yêu cầu của Vận hành và lãnh đạo phòng khám.

Báo cáo hiệu quả công việc, đề xuất nâng cao hiệu quả công việc.

3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

CN Luỹ Bán Bích: Số 710 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP.HCM

CN Luỹ Bán Bích

CN Ba Tháng Hai: Số 324 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

CN Ba Tháng Hai

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn từ Trung cấp trở lên.

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp & trao đổi qua điện thoại tối thiểu 1 năm.

Giọng nói chuẩn, truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp.

Hoạt bát, có khả năng diễn đạt mạch lạc.

Giao tiếp tốt qua điện thoại, có khả năng xử lý các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Chủ động, thật thà, có trách nhiệm.

Điềm đạm, kiên nhẫn.

Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 - 15 triệu/tháng (có thể cao hơn tuỳ năng lực)

Từ 10 - 15 triệu/tháng (có thể cao hơn tuỳ năng lực)

Bao gồm lương cơ bản (7.5 - 8.5tr) + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc.

Phụ cấp ăn trưa + phụ cấp sinh hoạt.

Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,... thưởng lương tháng thứ 13.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT.

Ngày phép: 12 ngày nghỉ phép/ năm + 3 ngày nghỉ ốm/ năm. Nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Giảm giá khi nhân viên và người thân sử dụng dịch vụ tại Parkway.

Tham gia các buổi training nội bộ, các khóa học để được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và cách tư duy.

Luôn được lắng nghe, tư vấn và đồng hành để hoàn thiện và phát triển hơn trong công việc.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

