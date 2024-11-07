Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LEETRAY
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH LEETRAY

Tư vấn nha khoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY TNHH LEETRAY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30D Bình Thạnh, Phường 14, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tư vấn CSKH trên fanpage, hotline: đặt lịch hẹn cho khách đến nha khoa sử dụng dịch vụ
-Kiểm tra tương tác khách hàng, trả lời tất cả thắc mắc, phản hồi của khách hàng.
-Lấy thông tin khách hàng và đặt lịch hẹn cho khách
-Chủ động hỏi thăm khách hàng củ đã làm và khác hàng củ nhưng chưa làm
-Kiểm tra lại lượt khách hàng mỗi ngày trên page
-Báo cáo số lượng khách đã tương tác & và KH chốt hàng ngày
-Đưa ra ý kiến về style khách hàng cho MKT tham khảo để chạy đúng đối tượng
-Hỗ trợ TV trực tiếp khi cần
-Nắm bắt yêu cầu của khách hàng, tìm hiểu mong muốn của khách đối với dịch vụ của Nha Khoa để đưa khách hàng đến nha khoa thăm khám và sử dụng dịch vụ
-Triển khai các chương trình marketing trực tiếp đến khách hàng củ và mới, tư vấn, chăm sóc khách hàng thân thiết.
-Cập nhật chính sách ưu đãi, khuyến mại của Nha khoa để tư vấn khách hàng.
-Các công việc khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
-Thành thạo tin học văn phòng;
-Thành thạo kỹ năng lắng nghe và giao tiếp;
-Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh;
-Tính cách điềm tĩnh, hòa đồng, kiên nhẫn và dễ tạo thiện cảm cho người xung quanh;
-Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LEETRAY Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp;
-Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực;
-Được đào tạo, học hỏi và làm việc với đội ngũ Quản lý dày dặn kinh nghiệm;
-Chế độ, Phúc lợi theo quy định của Pháp luật.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi
- Từ T2 - T7: Từ 8h00 - 19h00; (Nghỉ trưa 2 tiếng);
- Chủ nhật: Từ 8h00 - 16h00; (Nghỉ trưa 1 tiếng);
- Nghỉ linh hoạt 1 ngày trong tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEETRAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LEETRAY

CÔNG TY TNHH LEETRAY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 79 Thành Thái, p14, q10, tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cham-soc-khach-hang-online-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job245694
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Y tế PW
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
7 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
75 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LEETRAY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu AI SMILE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu AI SMILE
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm