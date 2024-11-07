Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30D Bình Thạnh, Phường 14, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

-Tư vấn CSKH trên fanpage, hotline: đặt lịch hẹn cho khách đến nha khoa sử dụng dịch vụ

-Kiểm tra tương tác khách hàng, trả lời tất cả thắc mắc, phản hồi của khách hàng.

-Lấy thông tin khách hàng và đặt lịch hẹn cho khách

-Chủ động hỏi thăm khách hàng củ đã làm và khác hàng củ nhưng chưa làm

-Kiểm tra lại lượt khách hàng mỗi ngày trên page

-Báo cáo số lượng khách đã tương tác & và KH chốt hàng ngày

-Đưa ra ý kiến về style khách hàng cho MKT tham khảo để chạy đúng đối tượng

-Hỗ trợ TV trực tiếp khi cần

-Nắm bắt yêu cầu của khách hàng, tìm hiểu mong muốn của khách đối với dịch vụ của Nha Khoa để đưa khách hàng đến nha khoa thăm khám và sử dụng dịch vụ

-Triển khai các chương trình marketing trực tiếp đến khách hàng củ và mới, tư vấn, chăm sóc khách hàng thân thiết.

-Cập nhật chính sách ưu đãi, khuyến mại của Nha khoa để tư vấn khách hàng.

-Các công việc khác.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học

-Thành thạo tin học văn phòng;

-Thành thạo kỹ năng lắng nghe và giao tiếp;

-Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh;

-Tính cách điềm tĩnh, hòa đồng, kiên nhẫn và dễ tạo thiện cảm cho người xung quanh;

-Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LEETRAY Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp;

-Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực;

-Được đào tạo, học hỏi và làm việc với đội ngũ Quản lý dày dặn kinh nghiệm;

-Chế độ, Phúc lợi theo quy định của Pháp luật.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi

- Từ T2 - T7: Từ 8h00 - 19h00; (Nghỉ trưa 2 tiếng);

- Chủ nhật: Từ 8h00 - 16h00; (Nghỉ trưa 1 tiếng);

- Nghỉ linh hoạt 1 ngày trong tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEETRAY

