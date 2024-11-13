Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại AI SMILE
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 555 Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Trực trang và tìm kiếm khách hàng mới.
Tư vấn các khách hàng tiềm năng về các dịch vụ và sản phẩm của phòng khám.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
Giải quyết các vấn đề của khách đang gặp trước và sau khi đến phòng khám làm dịch vụ.
Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt.
Xử lý tình huống linh hoạt.
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, chu đáo, và nhiệt tình.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.
Kinh nghiệm trong ngành nha khoa, thẩm mỹ là một lợi thế.
Tại AI SMILE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Cạnh tranh và ứng với năng lực và kinh nghiệm(LCB 7-8TR + %HH)
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
Nghỉ phép 12 ngày/năm và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Du lịch định kỳ, tham gia các sự kiện của công ty.
Review lương theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AI SMILE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
