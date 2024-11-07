Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

Tư vấn nha khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

Mức lương
75 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 2, Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 75 - 14 Triệu

- Gọi điện và chat tư vấn cho khách hàng có nhu cầu niềng răng.
- Trực fanpage, zalo và các kênh truyền thông của công ty.
- Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống CRM để chuyển tư vấn.
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Tiếp nhận các yêu cầu từ khách hàng đang niềng răng chuyển bộ phận liên quan xử lý.
- Báo cáo công việc hằng ngày cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 75 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ (sinh năm 1998 - 2002). Chưa lập gia đình.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành.
- Kỹ năng tin học văn phòng, đánh máy tối thiểu 55 từ/1 phút.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, nắm bắt nhanh.
- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt.
- Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, xử lý công việc nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

