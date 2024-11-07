Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 14 Triệu

Mức lương 75 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 2, Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 75 - 14 Triệu

- Gọi điện và chat tư vấn cho khách hàng có nhu cầu niềng răng.

- Trực fanpage, zalo và các kênh truyền thông của công ty.

- Nhập thông tin khách hàng lên hệ thống CRM để chuyển tư vấn.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Tiếp nhận các yêu cầu từ khách hàng đang niềng răng chuyển bộ phận liên quan xử lý.

- Báo cáo công việc hằng ngày cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 75 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ (sinh năm 1998 - 2002). Chưa lập gia đình.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành.

- Kỹ năng tin học văn phòng, đánh máy tối thiểu 55 từ/1 phút.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, nắm bắt nhanh.

- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt.

- Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, xử lý công việc nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

