Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment

Tư vấn nha khoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Việt Hưng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Gọi Điện hẹn lịch mời khách đến trung tâm.
- Gọi điện tư vấn giới thiệu, và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ theo data có sẵn từ phòng MKT, cập nhật liên tục mỗi ngày.
- Gọi điện chăm sóc các khách hàng đang cần chăm sóc theo đúng lịch.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương - Chăm chỉ, nhiệt huyết, không ngại khó, ham học hỏi
- Tư vấn dịch vụ, chốt được lịch hẹn khách hàng
- Có Laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10 triệu trở lên (LC + %hh/doanh thu tổng khách hàng hẹn tới + phụ cấp + thưởng theo nóng)
- Được cấp sim và chi phí điện thoại - Tăng lương theo năng lực và tăng tối thiếu 25%/ lần lịch view lương 3 tháng / lần - Chế độ nghỉ (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...)
- Được đánh giá hiệu quả công việc 06 tháng/lần để làm căn cứ nâng lương, thăng tiến, khen thưởng - Được định hướng và có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp theo nguyện vọng;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Company trip, Team building, các hoạt động tập thể... của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo liên tục với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...
- Môi trường làm viêc năng động, linh hoạt, nhiều cơ hội về lương thưởng và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment

Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1 Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-telesale-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246249
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 104 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất