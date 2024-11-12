Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Việt Hưng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Gọi Điện hẹn lịch mời khách đến trung tâm.

- Gọi điện tư vấn giới thiệu, và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ theo data có sẵn từ phòng MKT, cập nhật liên tục mỗi ngày.

- Gọi điện chăm sóc các khách hàng đang cần chăm sóc theo đúng lịch.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương - Chăm chỉ, nhiệt huyết, không ngại khó, ham học hỏi

- Tư vấn dịch vụ, chốt được lịch hẹn khách hàng

- Có Laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10 triệu trở lên (LC + %hh/doanh thu tổng khách hàng hẹn tới + phụ cấp + thưởng theo nóng)

- Được cấp sim và chi phí điện thoại - Tăng lương theo năng lực và tăng tối thiếu 25%/ lần lịch view lương 3 tháng / lần - Chế độ nghỉ (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...)

- Được đánh giá hiệu quả công việc 06 tháng/lần để làm căn cứ nâng lương, thăng tiến, khen thưởng - Được định hướng và có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp theo nguyện vọng;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Company trip, Team building, các hoạt động tập thể... của Công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo liên tục với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến

- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

- Môi trường làm viêc năng động, linh hoạt, nhiều cơ hội về lương thưởng và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AT Investment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin