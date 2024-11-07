Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 187 Tô Hiệu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Sắp xếp trang trí, dọn dẹp sạch sẽ khu vực lễ tân.

- Giao tiếp với khách hàng, tiếp đón khách hàng, bệnh nhân trực tiếp đến phòng khám.

- Tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn các dịch vụ cho khách hàng.

- Cập nhật thông tin khách hàng, lưu trữ, sắp xếp và liên hệ hỗ trợ/chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

- Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ, sắp xếp lịch tái khám, nhắc hẹn khách đến khám cho khách hàng.

- Thực hiện quy trình thanh toán cho khách: Thu tiền Khách hàng làm dịch vụ và quản lý quỹ tiền mặt. Báo cáo thu chi cuối ngày cho thủ quỹ, cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệp lễ tân tại các phòng khám nha khoa hoặc viện thẩm mỹ

Có khả năng giao tiếp, tư vấn tốt

Kĩ năng làm việc nhóm.

Ngoại hình ưa nhìn: cao từ 1,55m trở lên, răng đẹp

Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ

Tham gia hoạt động ngoại khóa hàng tháng, nghỉ mát, teambuilding hằng năm.

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech

