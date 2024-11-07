Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech

Tư vấn nha khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 187 Tô Hiệu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Sắp xếp trang trí, dọn dẹp sạch sẽ khu vực lễ tân.
- Giao tiếp với khách hàng, tiếp đón khách hàng, bệnh nhân trực tiếp đến phòng khám.
- Tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn các dịch vụ cho khách hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, lưu trữ, sắp xếp và liên hệ hỗ trợ/chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.
- Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ, sắp xếp lịch tái khám, nhắc hẹn khách đến khám cho khách hàng.
- Thực hiện quy trình thanh toán cho khách: Thu tiền Khách hàng làm dịch vụ và quản lý quỹ tiền mặt. Báo cáo thu chi cuối ngày cho thủ quỹ, cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệp lễ tân tại các phòng khám nha khoa hoặc viện thẩm mỹ
Có khả năng giao tiếp, tư vấn tốt
Kĩ năng làm việc nhóm.
Ngoại hình ưa nhìn: cao từ 1,55m trở lên, răng đẹp
Ngoại hình ưa nhìn

Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ
Tham gia hoạt động ngoại khóa hàng tháng, nghỉ mát, teambuilding hằng năm.
Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech

Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Wontech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 115 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

