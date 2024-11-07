Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 131, Đường Hùng Vương, Thị xã Hòa Thành, Huyện Hoà Thành, Hoà Thành ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đón tiếp và làm hồ sơ hướng dẫn khách hàng thực hiện quy trình thăm khám tại Nha khoa.

- Tư vấn khách hàng về các dịch vụ tại Nha khoa để khách nắm thông tin.

- Hỗ trợ tư vấn hoặc chuyển cuộc gọi cho các bộ phận liên quan.

- Chăm sóc khách hàng: gọi điện hỏi thăm, đặt lịch, nhắc lịch...

- Quản lý thông tin khách hàng (ghi thông tin cơ bản, nhập liệu vào phần mềm...).

- Thực hiện nghiệp vụ thu ngân theo quy trình thu ngân bộ phận Lễ tân.

- Quản lý khu vực lễ tân và phòng đón khách, đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp và thẩm mỹ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tin học văn phòng cơ bản.

- Ngoại hình ưu nhìn, giọng nói dễ nghe.

- Thân thiện, lễ phép với khách hàng.

- Nhanh nhẹn, năng động, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.

- Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, luôn sẵn sàng lắng nghe học hỏi để phát triển năng lực.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm tư vấn bán hàng tại các cửa hàng TGDĐ/ĐMX

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng: tháng lương 13, thưởng đánh giá thành tích

- Được hưởng chế độ đãi ngộ tất cả các ngày lễ, tết,... trong năm

- Tham gia các hoạt động team building cùng công ty.

- Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000

- Đảm bảo các chế độ: BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin