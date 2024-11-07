Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Tư vấn nha khoa

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 131, Đường Hùng Vương, Thị xã Hòa Thành, Huyện Hoà Thành, Hoà Thành ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đón tiếp và làm hồ sơ hướng dẫn khách hàng thực hiện quy trình thăm khám tại Nha khoa.
- Tư vấn khách hàng về các dịch vụ tại Nha khoa để khách nắm thông tin.
- Hỗ trợ tư vấn hoặc chuyển cuộc gọi cho các bộ phận liên quan.
- Chăm sóc khách hàng: gọi điện hỏi thăm, đặt lịch, nhắc lịch...
- Quản lý thông tin khách hàng (ghi thông tin cơ bản, nhập liệu vào phần mềm...).
- Thực hiện nghiệp vụ thu ngân theo quy trình thu ngân bộ phận Lễ tân.
- Quản lý khu vực lễ tân và phòng đón khách, đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp và thẩm mỹ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tin học văn phòng cơ bản.
- Ngoại hình ưu nhìn, giọng nói dễ nghe.
- Thân thiện, lễ phép với khách hàng.
- Nhanh nhẹn, năng động, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.
- Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, luôn sẵn sàng lắng nghe học hỏi để phát triển năng lực.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm tư vấn bán hàng tại các cửa hàng TGDĐ/ĐMX

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng: tháng lương 13, thưởng đánh giá thành tích
- Được hưởng chế độ đãi ngộ tất cả các ngày lễ, tết,... trong năm
- Tham gia các hoạt động team building cùng công ty.
- Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000
- Đảm bảo các chế độ: BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

