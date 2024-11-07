Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32D Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Điều hành công việc và quản lý chung, đào tạo nhân sự tư vấn, lễ tân tại phòng khám Nha - Á Âu. Đảm bảo đạt doanh số BGĐ đề ra

- Căn cứ đánh giá nhân viên và xét thưởng theo tháng - quý – năm.

- Căn cứ để tuyển dụng nhân sự mới.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện hàng ngày

- Xây dựng kế hoạch & tổ chức, giám sát thực hiện tại phòng nha.

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng nha.

- Đào tạo & bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho Nhân viên định kỳ.

- Đánh giá hiệu quả làm việc và chấp hành nội quy quy chế của đội ngũ nhân viên.

- Hướng dẫn nhân viên định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc.

- Xây dựng & triển khai quy trình làm việc cho Nhân viên.

- Thông báo chương trình khuyến mãi & dịch vụ/công nghệ mới và chính sách ưu đãi cho nhân viên nắm bắt .

- Theo dõi việc chăm sóc khách hàng theo lịch hẹn & khách hàng tiềm năng đặc biệt.

- Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ & vật tư tại bộ phận/phòng ban phụ trách.

- Đề xuất tuyển dụng/điều chuyển/sa thải nhân sự tại bộ phận/phòng ban phụ trách.

- Báo cáo tình hình hoạt động của phòng nha theo quy định.

2. Nhiệm vụ phối hợp hàng ngày

- Hỗ trợ công tác tư vấn.

- Phối hợp cùng Bác sĩ điều phối nhân viên theo chuyên môn.

- Phối hợp cùng phòng Maketing và CSKH về chương trình khuyến mãi & tư vấn thêm về chuyên môn.

3. Chấp hành nội quy công ty

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và sự cống hiến.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và theo thang bảng lương của công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin