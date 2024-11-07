Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM
- Hà Nội: 16 Châu Long, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm dịch vụ Khám chữa bệnh Nha Khoa cfho người nước ngoài (nói tiếng Anh)
Chăm sóc và Giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng định kỳ
Nghiên cứu thị trường và cập nhật thông tin về sản phẩm mới trong ngành
Hỗ trợ các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu khả năng Tiếng Anh nghe/nói/đọc/viết lưu loát
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế
Có kiến thức cơ bản về dịch vụ y tế, nha khoa, thẩm mỹ là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến trong ngành dược phẩm và y tế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI