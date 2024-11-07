Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Châu Long, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm dịch vụ Khám chữa bệnh Nha Khoa cfho người nước ngoài (nói tiếng Anh)

Chăm sóc và Giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp

Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng định kỳ

Nghiên cứu thị trường và cập nhật thông tin về sản phẩm mới trong ngành

Hỗ trợ các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 06 tháng

Yêu cầu khả năng Tiếng Anh nghe/nói/đọc/viết lưu loát

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế

Có kiến thức cơ bản về dịch vụ y tế, nha khoa, thẩm mỹ là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số bán hàng. Tổng thu nhập từ 20-40tr++ /tháng hoặc hơn.

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến trong ngành dược phẩm và y tế

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM

