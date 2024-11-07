Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà NV - B11 ngõ 60 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Trả lời điện thoại Hotline và Inbox trên Fanpage

- Tiếp nhận và lưu trữ thông tin khách hàng qua Data

- Xuất đơn hàng và theo dõi tình trạng đơn hàng

- Chăm sóc Khách hàng sau khi mua và sử dụng sản phẩm

- Xử lý các vấn đề phát sinh khi nhận được phản hồi của khách hàng trong phạm vi cho phép

- Báo cáo số lượng đơn hàng, phản hồi của khách hàng

- Thực hiện các công việc khác do sự phân công của quản lý trực tiếp và Ban giám đốc

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành liên quan

- Có kỹ năng máy tính văn phòng

- Cẩn thận, trung thực trong công việc

- Có kỹ năng làm việc nhóm, cởi mở, thân thiện, hòa đồng

- Có kỹ năng giao tiếp, không ngọng

-Có biết ngoại ngữ (ưu tiên giao tiếp tiếng Anh)

Tại Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương 6-10 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng doanh thu theo quy chế chung

-Thời gian làm việc từ 8h30-18h (nghỉ trưa 1h30p)

- Nghỉ 1 ngày/tuần, vào chính thức có thêm 1 phép/tháng nghỉ phép hàng tháng, nghỉ lễ tết

- Chế độ BHXH, tháng lương thứ 13 và các chế độ khác theo quy định Nhà nước và quy chế Công ty

- Làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội phát huy khả năng của bản thân

- Công việc ổn định lâu dài

- Đối với nhân viên chính thức và có con nhỏ, mỗi tháng sẽ được tặng sản phẩm của Công ty phù hợp với độ tuổi của con.

- Ưu đãi riêng cho nhân viên của Công ty khi làm răng tại hệ thống phòng khám răng của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin