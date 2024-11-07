Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST

Tư vấn nha khoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Văn Cao, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu dịch vụ nha khoa
Trực page, tư vấn khách trên fanpage
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua điện thoại
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ
Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chiến dịch telesales
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo, có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên
Tốt nghiệp THPT trở lên
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt qua điện thoại
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Kiên nhẫn, chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến
Kỹ năng lắng nghe và hiểu nhu cầu khách hàng
Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản
Có kiến thức cơ bản về các dịch vụ nha khoa
Có tinh thần đồng đội, sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số
Được đào tạo về kỹ năng tư vấn qua điện thoại và kiến thức sản phẩm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, đường Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truc-page-thu-nhap-6-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244897
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Tư vấn nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 09/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Tuyển Tư vấn nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất