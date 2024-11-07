Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 Văn Cao, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu dịch vụ nha khoa
Trực page, tư vấn khách trên fanpage
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua điện thoại
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ
Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chiến dịch telesales
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo, có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên
Tốt nghiệp THPT trở lên
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt qua điện thoại
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Kiên nhẫn, chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến
Kỹ năng lắng nghe và hiểu nhu cầu khách hàng
Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản
Có kiến thức cơ bản về các dịch vụ nha khoa
Có tinh thần đồng đội, sẵn sàng học hỏi
Tốt nghiệp THPT trở lên
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt qua điện thoại
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Kiên nhẫn, chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến
Kỹ năng lắng nghe và hiểu nhu cầu khách hàng
Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản
Có kiến thức cơ bản về các dịch vụ nha khoa
Có tinh thần đồng đội, sẵn sàng học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số
Được đào tạo về kỹ năng tư vấn qua điện thoại và kiến thức sản phẩm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Được đào tạo về kỹ năng tư vấn qua điện thoại và kiến thức sản phẩm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI