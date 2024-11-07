Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Văn Cao, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu dịch vụ nha khoa

Trực page, tư vấn khách trên fanpage

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua điện thoại

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ

Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chiến dịch telesales

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo, có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên

Tốt nghiệp THPT trở lên

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt qua điện thoại

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Kiên nhẫn, chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến

Kỹ năng lắng nghe và hiểu nhu cầu khách hàng

Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản

Có kiến thức cơ bản về các dịch vụ nha khoa

Có tinh thần đồng đội, sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số

Được đào tạo về kỹ năng tư vấn qua điện thoại và kiến thức sản phẩm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin