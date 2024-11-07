Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: 160 Lý Anh Tông, Võ Cường, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm dịch vụ nha khoa cho khách hàng
Chăm sóc và Giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng định kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Tiếng Hàn Topik 5 hoặc Tiếng Trung HSK5
Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Cẩn thận, chăm chỉ và trung thực
Ngoại hình ưa nhìn
Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Cẩn thận, chăm chỉ và trung thực
Ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo thoả thuận (Deal theo năng lực và kinh nghiệm)
Xét duyệt tăng lương hàng năm.
Có phụ cấp ăn trưa
Được hưởng các quyền lợi và chế độ của người lao động theo luật pháp quy định và theo nội quy công ty (BHXH, BHYT...)
Được hưởng chính sách thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, thăm hỏi, hiếu, hỉ, thai sản...
Cơ hội làm việc và thăng tiến trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, năng động. Thời gian làm việc thoải mái.
Xét duyệt tăng lương hàng năm.
Có phụ cấp ăn trưa
Được hưởng các quyền lợi và chế độ của người lao động theo luật pháp quy định và theo nội quy công ty (BHXH, BHYT...)
Được hưởng chính sách thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, thăm hỏi, hiếu, hỉ, thai sản...
Cơ hội làm việc và thăng tiến trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, năng động. Thời gian làm việc thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI