Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 160 Lý Anh Tông, Võ Cường, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm dịch vụ nha khoa cho khách hàng

Chăm sóc và Giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp

Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Tiếng Hàn Topik 5 hoặc Tiếng Trung HSK5

Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Cẩn thận, chăm chỉ và trung thực

Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thoả thuận (Deal theo năng lực và kinh nghiệm)

Xét duyệt tăng lương hàng năm.

Có phụ cấp ăn trưa

Được hưởng các quyền lợi và chế độ của người lao động theo luật pháp quy định và theo nội quy công ty (BHXH, BHYT...)

Được hưởng chính sách thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, thăm hỏi, hiếu, hỉ, thai sản...

Cơ hội làm việc và thăng tiến trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, năng động. Thời gian làm việc thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VY AN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin