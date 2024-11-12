Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn nha khoa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nghĩa tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng có nhu cầu niềng răng, bọc răng sứ, cấy ghép implant và các dịch vụ nha khoa tại phòng khám
- Phối hợp cùng bộ phận điều trị để tư vấn gói dịch vụ cho khách hàng
- Chốt hợp đồng với khách có nhu cầu sử dụng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm là telesales, chăm sóc khách hàng
- Có khả năng thuyết trình tư vấn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập (10tr-30tr): gồm lương cơ bản + % hoa hồng dịch vụ
- 1 tháng Off 4 ngày
- Thời gian làm việc: 8h00 – 18h00 (nghỉ trưa)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
