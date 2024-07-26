Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M
Ngày đăng tuyển: 26/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

  • Phát triển các giao diện web từ đầu (từ theme trắng) bằng ngôn ngữ PHP và WordPress.
  • Thiết lập và quản lý domain, cấu hình DNS, và tích hợp Cloudflare để tối ưu hóa bảo mật và tốc độ truy cập.
  • Quản trị hệ thống Linux cơ bản để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất của các dịch vụ web.
  • Sử dụng và quản trị các phần mềm quản trị web như Larvps, aapanel để duy trì và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống.
  • Tham gia vào việc lập trình và phát triển với các ngôn ngữ như Python, Node.js…
  • Clone và tùy chỉnh các trang web theo yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của dự án.
  • Quản lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu MySQL để đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn và hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Đại học (Bắt buộc).
  • Tư duy lập trình tốt.
  • Kinh nghiệm phát triển web chuyên sâu với WordPress và PHP.
  • Thành thạo HTML, CSS, JavaScript.
  • Hiểu biết vững về thiết lập domain, DNS, và tích hợp Cloudflare.
  • Kỹ năng quản trị hệ thống Linux cơ bản.
  • Kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản trị web như Larvps, aapanel.
  • Kiến thức về các ngôn ngữ lập trình như Python, Node.js là một lợi thế.
  • Kinh nghiệm clone và tùy chỉnh các trang web.
  • Khả năng quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL.
  • Kỹ năng crawl dữ liệu và phát triển các công cụ cơ bản theo logic.

Ưu tiên:

  • Ứng viên có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
  • Khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong công việc.

Nếu bạn đam mê phát triển web và mong muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hãy gửi hồ sơ và các dự án đã thực hiện của bạn cho chúng tôi.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cơ bản: 10.000.000₫ - 15.000.000₫
  • Phụ cấp: 600.000₫
  • Thưởng: Thưởng theo dự án thành công + Thưởng hiệu suất
  • Tăng lương: 1 lần / năm.
  • Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày, nghỉ 6 ngày / tháng.
  • Sinh hoạt: Ăn vặt, sữa chua, cafe, nước ngọt... tại văn phòng free.
  • Tặng sinh nhật: 200.000₫ / người.
  • Nghỉ phép: Phép năm 12 ngày / phép bệnh / phép việc riêng / phép thai sản... theo luật lao động Việt Nam.
  • Khác: Team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

