Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Tốt nghiệp Đại học (Bắt buộc).

Tư duy lập trình tốt.

Kinh nghiệm phát triển web chuyên sâu với WordPress và PHP.

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript.

Hiểu biết vững về thiết lập domain, DNS, và tích hợp Cloudflare.

Kỹ năng quản trị hệ thống Linux cơ bản.

Kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản trị web như Larvps, aapanel.

Kiến thức về các ngôn ngữ lập trình như Python, Node.js là một lợi thế.

Kinh nghiệm clone và tùy chỉnh các trang web.

Khả năng quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL.

Kỹ năng crawl dữ liệu và phát triển các công cụ cơ bản theo logic.

Ưu tiên:

Ứng viên có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong công việc.

Nếu bạn đam mê phát triển web và mong muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hãy gửi hồ sơ và các dự án đã thực hiện của bạn cho chúng tôi.