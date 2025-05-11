Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 9 Thống Nhất, phường 1, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và chỉ đạo mọi vấn đề Kế toán và tài chính
- Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế và ban hành bởi Tập đoàn và tực hiện đúng các quy định , chính sách của Việt Nam
- Lưu trưc sổ sách kế toán theo tiêu chuẩn của Tập đoàn và nhà nước
- Đào tạo , hướng đẫn nhân viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ
- Xây dựng chính sách tài chính tuân thủ theo yêu cầu và quy định của Tập đoàn và phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước
- Tạo được một bầu không khí, môi trường làm việc hòa hợp trong khách sạn bằng cách khuyến khích nhân viên và mở rộng hợp tác với các bộ phận khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn 4 sao trở lên
- Chuyên môn tốt
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng xử lý tình huống phức tạp, giải quyết phàn nàn chuyên nghiệp, hiệu quả;
- Kỹ năng giám sát và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo quy định của Tập đoàn
- Đi du lịch hàng năm
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH,BHYT,BTTN
- Có cơ hội được đào tạo chuyên môn
- Có có hội thăng tiến
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Các chế độ khác trao đổi trong quá trình vấn

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CC5, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất