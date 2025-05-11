Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 9 Thống Nhất, phường 1, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát và chỉ đạo mọi vấn đề Kế toán và tài chính
- Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế và ban hành bởi Tập đoàn và tực hiện đúng các quy định , chính sách của Việt Nam
- Lưu trưc sổ sách kế toán theo tiêu chuẩn của Tập đoàn và nhà nước
- Đào tạo , hướng đẫn nhân viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ
- Xây dựng chính sách tài chính tuân thủ theo yêu cầu và quy định của Tập đoàn và phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước
- Tạo được một bầu không khí, môi trường làm việc hòa hợp trong khách sạn bằng cách khuyến khích nhân viên và mở rộng hợp tác với các bộ phận khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên môn tốt
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng xử lý tình huống phức tạp, giải quyết phàn nàn chuyên nghiệp, hiệu quả;
- Kỹ năng giám sát và quản lý thời gian hiệu quả.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Đi du lịch hàng năm
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH,BHYT,BTTN
- Có cơ hội được đào tạo chuyên môn
- Có có hội thăng tiến
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Các chế độ khác trao đổi trong quá trình vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
