Tuyển Bảo hiểm Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bảo hiểm Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ
Ngày đăng tuyển: 28/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ

Bảo hiểm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Phó phòng
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: 35 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tuyển dụng nhân sự

- Chăm sóc khách hàng hiện hữu

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới

- Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 25 - 39

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

- Có kinh nghiệm quản lý từ 1 năm

- Giao tiếp tốt

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm tối thiểu 8.000.000đ và không giới hạn thu nhập

- Lương + Thưởng

- Hoa hồng được hưởng với mức chiết khấu cao

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ

Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

