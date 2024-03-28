Tuyển Bảo hiểm Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Phó phòng
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: 35 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tuyển dụng nhân sự
- Chăm sóc khách hàng hiện hữu
- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới
- Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 25 - 39
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
- Có kinh nghiệm quản lý từ 1 năm
- Giao tiếp tốt
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm tối thiểu 8.000.000đ và không giới hạn thu nhập
- Lương + Thưởng
- Hoa hồng được hưởng với mức chiết khấu cao
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Tổng đại lý Prudential Cần Thơ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI