Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH MTV Logistics Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD

Công ty TNHH MTV Logistics Viettel
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH MTV Logistics Viettel

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công ty TNHH MTV Logistics Viettel

Mức lương
Đến 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2, CN4, Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Minh khai, Bắc Từ Liêm, HN

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Đến 1,200 USD

- Tìm hiểu nhu cầu thị trường về dịch vụ logistics. Lên danh sách và tiếp cận khách hàng tiềm năng nhằm giới thiệu dịch vụ logistics (Vận tải Quốc tế,…) của Công ty.
- Tư vấn các gói dịch vụ, giải pháp vận chuyển, báo giá, thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận trong Công ty theo dõi cập nhật tình hình hàng hóa và thông tin tới khách hàng một cách thường xuyên và kịp thời.
- Tiếp tục chăm sóc hậu mãi, phối hợp với các bộ phận khác của Công ty để giải quyết thắc mắc, khiếu nại, và đề xuất của khách hàng nếu có.

Với Mức Lương Đến 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CÁC YÊU CẦU CHO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:
1. Trình độ Học vấn:
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, khối ngành Kinh tế,….
2. Kinh nghiệm và điều kiện Liên quan:
- Kinh nghiệm Sale Logistics từ 1 năm.
- Yêu thích và có định hướng theo ngành Sale Logistics.

Tại Công ty TNHH MTV Logistics Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Logistics Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Logistics Viettel

Công ty TNHH MTV Logistics Viettel

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Km12, Quốc Lộ 32, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

