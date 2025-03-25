Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Trung Sơn Alpha làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 12 Mai Chí Thọ, P Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ, Cái Răng, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách triển khai các công việc cho mở mới, di dời hoặc cải tạo nhà thuốc;

Làm việc với agency đảm bảo kích hoạt, phướn, POSM,... cho nhà thuốc mở mới;

Thống kê, báo cáo các hoạt động và công việc liên quan đến khai trương nhà thuốc;

Hỗ trợ triển khai hoạt động và công việc marketing tại các nhà thuốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam; tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;

Kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm ở vị trí nhân viên marketing, Truyền thông sự kiện, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bán lẻ là một lợi thế;

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán cao;

Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc;

Thành thạo tin học văn phòng;

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Biết tiếng Hàn là một lợi thế).

Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Được đào tạo về tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường năng động của ngành dược phẩm và y tế

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin