Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Navigos Search làm việc tại Cần Thơ thu nhập 1,000 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Navigos Search
- Cần Thơ: Can Tho
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 1,000 USD
1/ Quản lý đội nhóm
- Dẫn dắt đội ngũ kinh doanh đạt mục tiêu doanh số.
- Tuyển dụng, đào tạo, phân bổ mục tiêu và theo dõi hiệu quả làm việc.
2/ Xây dựng thị trường
- Tiếp cận đại lý, mở rộng thị trường khu vực.
- Lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức bán hàng & sự kiện.
- Quản lý & thực thi kế hoạch, báo cáo kết quả kinh doanh.
- Đề xuất sản phẩm thuốc BVTV phù hợp với thị trường.
3/ Quan hệ khách hàng
- Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới.
- Duy trì, mở rộng quan hệ với khách hàng hiện có.
- Quản lý công nợ khách hàng.
Với Mức Lương 1,000 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm bên dưới.
- Hiểu rõ thổ nhưỡng, nông nghiệp và hệ thống đại lý C2 tại khu vực phụ trách.
- Có chuyên môn về thuốc BVTV.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
- Kỹ năng máy tính tốt (Excel, PowerPoint, Gmail...)
- Sẵn sàng đi thị trường, làm việc từ xa.
- Có bằng lái xe B2 là lợi thế.
- Trung thực, đạo đức, khiêm tốn, và có ý chí cầu tiến.
