Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Navigos Search làm việc tại Cần Thơ thu nhập 1,000 - 1,000 USD

Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Can Tho

Trưởng nhóm kinh doanh

1/ Quản lý đội nhóm

- Dẫn dắt đội ngũ kinh doanh đạt mục tiêu doanh số.

- Tuyển dụng, đào tạo, phân bổ mục tiêu và theo dõi hiệu quả làm việc.

2/ Xây dựng thị trường

- Tiếp cận đại lý, mở rộng thị trường khu vực.

- Lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức bán hàng & sự kiện.

- Quản lý & thực thi kế hoạch, báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đề xuất sản phẩm thuốc BVTV phù hợp với thị trường.

3/ Quan hệ khách hàng

- Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới.

- Duy trì, mở rộng quan hệ với khách hàng hiện có.

- Quản lý công nợ khách hàng.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong sales thuốc BVTV.

- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm bên dưới.

- Hiểu rõ thổ nhưỡng, nông nghiệp và hệ thống đại lý C2 tại khu vực phụ trách.

- Có chuyên môn về thuốc BVTV.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

- Kỹ năng máy tính tốt (Excel, PowerPoint, Gmail...)

- Sẵn sàng đi thị trường, làm việc từ xa.

- Có bằng lái xe B2 là lợi thế.

- Trung thực, đạo đức, khiêm tốn, và có ý chí cầu tiến.

