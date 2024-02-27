Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty TNHH Thiết Kế In Ấn Minh Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công Ty TNHH Thiết Kế In Ấn Minh Khang
- Hồ Chí Minh: 70 Dương Đức Hiền Tây Thạnh Tân Phú HCM, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Thiết kế in ấn giấy, tem nhãn, name card, voucher, ấn phẩm giấy.
- Xuất file gửi xưởng, hỗ trợ bộ phận thiết kế.
- Fix lỗi file, sửa lỗi và trao đổi trực tiếp với khách hàng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (AI, Corel, PTS).
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Có tinh thần làm việc đồng đội, sáng tạo, cởi mở.
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế In Ấn Minh Khang Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 8-12 triệu.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật như BHXH, BHYT…
- Các chế độ phúc lợi khác như du lịch thường niên, thưởng sinh nhật, thưởng cuối năm, thưởng theo dự án…
- Có cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn.
- Được sự hỗ trợ tốt nhất của Ban lãnh đạo công ty, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế In Ấn Minh Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI