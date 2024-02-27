Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty TNHH Thiết Kế In Ấn Minh Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm. - Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (AI, Corel, PTS). - Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. - Có tinh thần làm việc đồng đội, sáng tạo, cởi mở.

- Lương cơ bản: 8-12 triệu.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật như BHXH, BHYT…

- Các chế độ phúc lợi khác như du lịch thường niên, thưởng sinh nhật, thưởng cuối năm, thưởng theo dự án…

- Có cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

- Được sự hỗ trợ tốt nhất của Ban lãnh đạo công ty, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.