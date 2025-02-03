Tuyển Producer (Sản xuất phim) Westcoast International Healthcare Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Westcoast International Healthcare Group - 107B Trương Định, Quận 3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, video phỏng vấn.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của từng nhãn hiệu.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của từng nhãn hiệu.

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 2 năm trở lên.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video: Premiere, After Effect…

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm liên quan đến hình ảnh: Photoshop, Illustrator…

Sử dụng linh hoạt các phần mềm biên tập video khác như Capcut, Final Cut… và một số phần mềm hỗ trợ.

Biết về Color Balance, Color Grading…

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.

Tại Westcoast International Healthcare Group Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá performance 1 lần một năm.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm.

Company trip hàng năm, Teambuilding, Year End Party.

Môi trường mở và thân thiện, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Westcoast International Healthcare Group

