Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty Cổ phần Huy Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công ty Cổ phần Huy Phong
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhà A3 ngõ 217 La Thành, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương Từ 20 Triệu
- Xây dựng chiến dịch marketing
- Điều phối công việc phòng marketing
- Tham mưu cho BGĐ các chiến dịch marketing phù hợp với ngành nghề
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam - Nữ
- Tuổi: từ 27 trở lên
- Chịu được áp lực công việc
- Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống phòng marketing
Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 20 triệu + Doanh thu các chiến dịch
Các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và quy chế công ty
Không chậm lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Huy Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
