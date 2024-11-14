Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
• Cùng đội ngũ nhân viên SEO để lên chủ đề triển khai content SEO.
• Sử dụng bộ từ khóa đã phân loại từ nhân viên SEO để lên ý tưởng, tối ưu nội dung, viết nội dung chuẩn SEO.
• Đăng bài lên website, theo dõi và phân tích các chỉ số
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương trong lĩnh vực dịch vụ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành: thẩm mỹ viện, spa, nha khoa, mỹ phẩm, phòng khám, ....
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
- Có khả năng viết tốt, thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo, cập nhật theo xu hướng Trend, ham học hỏi
- Khả năng phản xạ nhanh, dự đoán khối lượng công việc và tổng hợp xử lý thông tin tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 -15 triệu ( Lương cứng: 8-12 triệu + KPI + phụ cấp)
- Chế độ chăm sóc sức khỏe
- Thưởng lễ + Thưởng tháng 13
- Làm việc môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 176, phố Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

