Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

• Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

• Cùng đội ngũ nhân viên SEO để lên chủ đề triển khai content SEO.

• Sử dụng bộ từ khóa đã phân loại từ nhân viên SEO để lên ý tưởng, tối ưu nội dung, viết nội dung chuẩn SEO.

• Đăng bài lên website, theo dõi và phân tích các chỉ số

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên

- Ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương trong lĩnh vực dịch vụ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành: thẩm mỹ viện, spa, nha khoa, mỹ phẩm, phòng khám, ....

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

- Có khả năng viết tốt, thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo, cập nhật theo xu hướng Trend, ham học hỏi

- Khả năng phản xạ nhanh, dự đoán khối lượng công việc và tổng hợp xử lý thông tin tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 -15 triệu ( Lương cứng: 8-12 triệu + KPI + phụ cấp)

- Chế độ chăm sóc sức khỏe

- Thưởng lễ + Thưởng tháng 13

- Làm việc môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

