Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/01/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 180 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Từ 12 Triệu

-Tạo và đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều phương tiện truyền thông.

- Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm nghề nghiệp trên mạng xã hội và trong các sự kiện.

- Sàng lọc CV xin việc và hồ sơ ứng viên.

-Tiến hành sàng lọc ứng viên ban đầu qua điện thoại để lập danh sách ứng viên đủ điều kiện.

- Phỏng vấn ứng viên trực tiếp ở nhiều vị trí khác nhau.

- Theo dõi số liệu tuyển dụng, trong đó có thời gian tuyển dụng, thời gian kết thúc và nguồn ứng viên.

- Theo sát ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng cho tin tuyển dụng trong tương lai

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bắt buộc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên tuyển dụng cho các công ty / tập đoàn quy mô nhân sự từ 500 người trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc thực tế trên các website tuyển dụng, mạng xã hội

- Hiểu biết về kỹ thuật tìm kiếm ứng viên trên mạng xã hội và website nghề nghiệp như LinkedIn, facebook, zalo, skype...

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Khả năng truyền đạt bằng cả lời nói và văn bản.

- Tinh thần đồng đội.

- Bằng cử nhân chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan.

Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận

- Làm việc 5,5 ngày / tuần, hưởng đầy đủ ngày phép năm, BHXH, BHYT theo quy định.

- Lương tháng 13, lễ tết, quà sinh nhật....

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 180 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

