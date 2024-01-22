Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Hình thức làm việc

-Tạo và đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều phương tiện truyền thông.

- Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm nghề nghiệp trên mạng xã hội và trong các sự kiện.

- Sàng lọc CV xin việc và hồ sơ ứng viên.

-Tiến hành sàng lọc ứng viên ban đầu qua điện thoại để lập danh sách ứng viên đủ điều kiện.

- Phỏng vấn ứng viên trực tiếp ở nhiều vị trí khác nhau.

- Theo dõi số liệu tuyển dụng, trong đó có thời gian tuyển dụng, thời gian kết thúc và nguồn ứng viên.

- Theo sát ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng cho tin tuyển dụng trong tương lai