Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam
- Hà Nội: 180 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Từ 12 Triệu
-Tạo và đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều phương tiện truyền thông.
- Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm nghề nghiệp trên mạng xã hội và trong các sự kiện.
- Sàng lọc CV xin việc và hồ sơ ứng viên.
-Tiến hành sàng lọc ứng viên ban đầu qua điện thoại để lập danh sách ứng viên đủ điều kiện.
- Phỏng vấn ứng viên trực tiếp ở nhiều vị trí khác nhau.
- Theo dõi số liệu tuyển dụng, trong đó có thời gian tuyển dụng, thời gian kết thúc và nguồn ứng viên.
- Theo sát ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.
- Cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng cho tin tuyển dụng trong tương lai
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bắt buộc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên tuyển dụng cho các công ty / tập đoàn quy mô nhân sự từ 500 người trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc thực tế trên các website tuyển dụng, mạng xã hội
- Hiểu biết về kỹ thuật tìm kiếm ứng viên trên mạng xã hội và website nghề nghiệp như LinkedIn, facebook, zalo, skype...
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Khả năng truyền đạt bằng cả lời nói và văn bản.
- Tinh thần đồng đội.
- Bằng cử nhân chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan.
Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: thỏa thuận
- Làm việc 5,5 ngày / tuần, hưởng đầy đủ ngày phép năm, BHXH, BHYT theo quy định.
- Lương tháng 13, lễ tết, quà sinh nhật....
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI