Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Công Nghệ 3S Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp chuуên ngành báo chí, truyền hình, truyền thông, …

Có khả năng biên tập, xây dựng kịch bản;

Giọng đọc voice off tốt

Có khả năng tư duy, sáng tạo, nắm bắt, cập nhật xu hướng, hứng thú với công việc viết lách, có hiểu biết về ngành truyền thông

Biết sử dụng các phần mềm cắt dựng là một lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);

Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và quản lý thời gian;