Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Công Nghệ 3S Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty Công Nghệ 3S Group
- Hà Nội: 15
- 17 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Lập kế hoạch, lên ý tưởng cho nội dung trên các kênh truyền thông theo định hướng của team;
Tìm kiếm săn tin biên tập để phối hợp gửi cho bên dựng phim biên tập lên tin bài
Đọc voice off theo yêu cầu (chủ yếu trên nền tảng Tik Tok)
Biên tập nội dung, kịch bản cho các kênh của Công ty;
Mọi chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp chuуên ngành báo chí, truyền hình, truyền thông, …
Có khả năng biên tập, xây dựng kịch bản;
Giọng đọc voice off tốt
Có khả năng tư duy, sáng tạo, nắm bắt, cập nhật xu hướng, hứng thú với công việc viết lách, có hiểu biết về ngành truyền thông
Biết sử dụng các phần mềm cắt dựng là một lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);
Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và quản lý thời gian;
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu khó và có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty Công Nghệ 3S Group Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân;
Được tham gia các hoạt động, team building công ty; du lịch hàng năm;
Thu nhập từ 7.000.000-12.000.000 đ;
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty;
Cơ hội thăng tiến cao nếu làm việc hiệu quả và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Công Nghệ 3S Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
