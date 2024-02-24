Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Công Nghệ 3S Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Công Nghệ 3S Group
Ngày đăng tuyển: 24/02/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty Công Nghệ 3S Group

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty Công Nghệ 3S Group

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15

- 17 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

  • Lập kế hoạch, lên ý tưởng cho nội dung trên các kênh truyền thông theo định hướng của team;

  • Tìm kiếm săn tin biên tập để phối hợp gửi cho bên dựng phim biên tập lên tin bài

  • Đọc voice off theo yêu cầu (chủ yếu trên nền tảng Tik Tok)

  • Biên tập nội dung, kịch bản cho các kênh của Công ty;

  • Mọi chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp chuуên ngành báo chí, truyền hình, truyền thông, …

  • Có khả năng biên tập, xây dựng kịch bản;

  • Giọng đọc voice off tốt

  • Có khả năng tư duy, sáng tạo, nắm bắt, cập nhật xu hướng, hứng thú với công việc viết lách, có hiểu biết về ngành truyền thông

  • Biết sử dụng các phần mềm cắt dựng là một lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);

  • Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và quản lý thời gian;

  • Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu khó và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Công Nghệ 3S Group Thì Được Hưởng Những Gì

  • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân;

  • Được tham gia các hoạt động, team building công ty; du lịch hàng năm;

  • Thu nhập từ 7.000.000-12.000.000 đ;

  • Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty;

  • Cơ hội thăng tiến cao nếu làm việc hiệu quả và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Công Nghệ 3S Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Công Nghệ 3S Group

Công ty Công Nghệ 3S Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15-17 Ngọc Khánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

