Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4 tòa Artemis, số 3 Lê trọng Tấn, Thanh Xuấn, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tư vấn tài chính:
- Xây dựng, trình bày các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng
- Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng
- Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
Dịch vụ khách hàng:
- Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, trải nghiệm cao cấp nhất
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng, đội ngũ đồng nghiệp để cung cấp các dịch vụ và giải pháp kịp thời cho khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng tham gia các sự kiện, workshop do công ty tổ chức
- Thời gian làm việc: linh hoạt
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Có mục tiêu và định hướng làm việc rõ ràng
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của công ty (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
- Cầu tiến, nhanh nhẹn, thích nghi được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn: Lương cứng + Hoa hồng và thưởng nóng + thưởng tháng, thưởng quý (Hoa hồng 35%-40% từ hợp đồng)
- Có cơ hội được đi du lịch, hội thảo trong và ngoài nước ( Mỹ, Đức, Thổ Nhĩ Kì, Úc,…)
- Thời gian làm việc linh hoạt.
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Tham gia các khoá học, đào tạo sâu về chuyên ngành.
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ ngay sau thời gian thử việc.
- Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của doanh nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI