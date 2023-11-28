Tuyển Nghệ thuật/Hoạt hình/Game CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Nghệ thuật/Hoạt hình/Game

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghệ thuật/Hoạt hình/Game Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Số 26 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nghệ thuật/Hoạt hình/Game Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

  • Hỗ trợ team lên ý tưởng concepts + quay dựng + retouch ảnh khách hàng trước và sau quay chụp  
  • Phối hợp với team Media triển khai video Tik Tok, Reels, Insta, Campaign, quảng cáo
  • Thực hiện chụp hình, quay video review, TikTok, TVC, phim giới thiệu doanh nghiệp/ sản phẩm/ dịch vụ theo kịch bản đã lên 
  • Xử lý hậu kỳ hình ảnh, video đã thực hiện: phủ màu, chỉnh sửa, cắt ghép, kỹ xảo, âm thanh,...

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có đam mê quay phim, dựng video thành phẩm thành thạo trên phần mềm Adobe Premiere và các phần mềm dựng phim khác
  • Sáng tạo, có khả năng tự lên ý tưởng dựng phim, chỉnh sửa video, có thể tự dựng phim từ source cung cấp 
  • Có định hướng lâu dài với nghề, chịu được áp lực 
  • Có kinh nghiệm về dựng phim và biết quay, setup ở mức cơ bản 
  • Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc ở vị trí tương đương 
  • Độ tuổi từ 22 - 30 (ưu tiên nam)
  • Có thể đi công tác xa

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được làm việc trong môi trường Agency.
  • Thu nhập hấp dẫn theo khả năng
  • Được đào tạo từ A -> Z với hệ thống đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.
  • Môi trường trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết.
  • Được du lịch 1 lần trên năm.
  • Chế độ nghỉ lễ và thưởng các ngày lễ Tết.
  • Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

