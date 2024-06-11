[Hồ Chí Minh] Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic Công việc làm thêm sinh viên - Việc làm thời vụ tại khu vực quận 12 2 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8.5 triệu

Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic
Ngày đăng tuyển: 11/06/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic

Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trường Chinh

- Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 9 Triệu

Vị trí ứng tuyển:
Nhân viên bán hàng
CTV bán hàng Online
Thời gian:
Ca sáng: 7h30 ⇝ 11h30
Ca chiều: 13h ⇝ 17h
Ca tối: 17h15 ⇝ 21h15 ( thoả thuận )
Xoay ca linh hoạt cho sinh viên
Lương:
Parttime: 4.000.000₫ ⇝ 4.500.000₫ + Hỗ trợ thêm xăng xe đi lại.
Fulltime: 8.000.000₫ ⇝ 8.500.000₫ + Thưởng.
Yêu cầu:
Chỉ nhận từ đủ 18T trở lên.
Không yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc.
Không yêu cầu về ngoại hình.
Siêng năng,hòa đồng,thân thiện.

Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu về kỹ năng kinh nghiệm làm việc

Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch trải nghiệm kỹ năng giao tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic

Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quang Trung, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

