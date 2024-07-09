[Hồ Chí Minh] CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN Kế toán trưởng Công ty thành viên 1 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Quyết toán thuế:

- Phối hợp cùng với kế toán trưởng tập đoàn cung cấp chứng từ, giải trình hồ sơ thanh toán cho cơ quan thuế kịp thời, đúng kế hoạch của cấp trên;

- Luôn cập nhật các chính sách, luật thuế, kế toán liên quan đến công việc hằng ngày của bản thân.

Soát xét hợp đồng, bảo lãnh...:

- Thực hiện công việc soát xét Hợp đồng, bảo lãnh, phụ lục phát sinh, thanh lý, quyết toán và các hồ sơ liên quan đến dự án. Đảm bảo các Hợp đồng soát xét đúng, chính xác và không có rủi ro đến chủ đầu tư cũng như về thuế, không ảnh hưởng đến hồ sơ thanh toán bị chậm trễ.

Kiểm tra hồ sơ thanh toán – Theo dõi chi phí:

- Đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ thanh toán nhận từ các đơn vị gửi lên chính xác, đầy đủ tuân thủ đúng quy trình của Công ty, chứng từ hồ sơ không vi phạm các quy định, thông tư thuế. Khi phát hiện sai sót phối hợp với đơn vị nhanh nhất để bổ sung hồ sơ tránh tình trạng thanh toán chậm cho nhà cung cấp. Đồng thời đảm bảo nghiệp vụ hạch toán kế toán chính xác tuân thủ đúng luật kế toán - thuế;

- Theo dõi chi tiết Hợp đồng, báo cáo chi phí dự án để có kế hoạch tổng thể khái toán dự án phù hợp.

Thực hiện lập và gửi báo cáo:

- Thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), báo cáo sử dụng hóa đơn kịp thời và các báo cáo khác chính xác đúng quy định của cơ quan thuế.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp/CTQ yêu cầu.