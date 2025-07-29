Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Tecotec Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đào tạo về thông số, tính năng và ứng dụng của sản phẩm kinh doanh (kĩ thuật đo lường)

Tiếp cận khách hàng KCN và giới thiệu sản phẩm

Nghiên cứu sản phẩm : Thiết bị phân tích đo lường trong công nghiệp, dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng, lắp đặt và đào tạo khách hàng.

Trực tiếp tư vấn, đưa ra đề xuất sản phẩm và dịch vụ bán hàng, hoàn thành giao dịch bán hàng và theo dõi bàn giao

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng, cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành thiết bị.

Tham gia tổ chức các sự kiện của công ty: triển lãm kĩ thuật, webinar, seminar với khách hàng và chuyên gia nước ngoài

Xử lí thắc mắc, khiếu nại và duy trì quan hệ lâu dài với nhóm khách hàng phụ trách cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về mức độ hài lòng của khách hàng

Báo cáo định kì (tháng/tuần/ngày) về công việc cho quản lí

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê với kỹ thuật/ đã từng làm kỹ thuật dưới mọi hình thức

Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel, Outlook

Có khả năng đọc/ nghe tiếng anh (hoặc chứng chỉ Toeic từ 500 trở lên)

Cởi mở, hướng ngoại, thích giao tiếp với người bên ngoài

Có tinh thần làm việc nhóm / sẵn sàng hỗ trợ đối tác và đồng nghiệp

Trung thực, chịu khó, vui vẻ, hòa đồng

Sẵn sàng tuyển dụng người mới ra trường, chưa có kinh nghiệm đi làm, tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành kĩ thuật cơ khí, điện, điện tử, hóa học

Tại Công ty Cổ phần Tecotec Group Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương thứ 13, thưởng dự án

Ăn trưa miễn phí tại Công ty (từ Thứ 2 đến Thứ 6). Gửi xe miễn phí.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết đúng quy định; tham gia du lịch, teambuilding hàng năm.

Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện, có cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tecotec Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.