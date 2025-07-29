Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
- Hà Nội: 3C2 KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng cá nhân.
Lập các kế hoạch kinh doanh định kỳ cho nhóm sản phẩm và nhóm KH phụ trách.
Tìm kiếm và mở rộng tập KH, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng khách hàng giao dịch theo từng tháng.
Chăm sóc tập KH được giao, đảm bảo các kế hoạch kinh doanh của từng khách hàng.
Truyền thông, chia sẻ về sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách tín dụng, chính sách dịch vụ của công ty tới khách hàng thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, điện thoại, email, mạng xã hội định kỳ và ngay khi có sự thay đổi/ điều chỉnh.
Quản lý công nợ khách hàng.
Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo thị trường định kỳ theo quy định.
Đề xuất chương trình bán hàng.
Đề nghị điều chuyển hàng hóa theo kế hoạch bán hàng.
Tham gia các khóa đào tạo của Hãng, Công ty để nâng cao kỹ năng, kiến thức.
Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc CNTT,…
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo Word, Excel, Powerpoint.
Kỹ năng quản lý công việc và làm việc theo nhóm tốt.
Có thể đi thị trường tỉnh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + % Thưởng hiệu quả kinh doanh)
Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN…, nghỉ phép, lễ, tết. Thưởng lễ, tết. Các hoạt động cá nhân (hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật…), du lịch hàng năm, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Có cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài với công ty, công việc ổn định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI