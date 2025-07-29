Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3C2 KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng cá nhân.

Lập các kế hoạch kinh doanh định kỳ cho nhóm sản phẩm và nhóm KH phụ trách.

Tìm kiếm và mở rộng tập KH, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng khách hàng giao dịch theo từng tháng.

Chăm sóc tập KH được giao, đảm bảo các kế hoạch kinh doanh của từng khách hàng.

Truyền thông, chia sẻ về sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách tín dụng, chính sách dịch vụ của công ty tới khách hàng thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, điện thoại, email, mạng xã hội định kỳ và ngay khi có sự thay đổi/ điều chỉnh.

Quản lý công nợ khách hàng.

Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo thị trường định kỳ theo quy định.

Đề xuất chương trình bán hàng.

Đề nghị điều chuyển hàng hóa theo kế hoạch bán hàng.

Tham gia các khóa đào tạo của Hãng, Công ty để nâng cao kỹ năng, kiến thức.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm kinh doanh phân phối CNTT từ 1 năm trở lên, yêu thích, có kiến thức về IT và các linh kiện, phụ kiện máy tính.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc CNTT,…

Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

Kỹ năng quản lý công việc và làm việc theo nhóm tốt.

Có thể đi thị trường tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: upto 20M (Lương cứng + % Thưởng hiệu quả kinh doanh)

Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN…, nghỉ phép, lễ, tết. Thưởng lễ, tết. Các hoạt động cá nhân (hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật…), du lịch hàng năm, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Có cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài với công ty, công việc ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND

