Tuyển Chăm sóc khách hàng Heramo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tại HERAMO, vị trí Customer Experience Executive đóng vai trò là đại diện của công ty trong việc hỗ trợ các vấn đề của Khách hàng kịp thời, chính xác, đảm bảo trải nghiệm khách hàng xuất sắc trong & sau quá trình sử dụng dịch vụ . Bên cạnh đó, đây cũng là vị trí hỗ trợ cho trưởng nhóm Customer Excellence trong việc vận hành, đảm bảo & liên tục cải thiện chất lượng phục vụ nhằm mang lại trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lý trải nghiệm khách hàng (50%)

Tiếp nhận, tìm hiểu, phân tích, đánh giá các phản ánh, khiếu nại từ khách hàng và nội bộ Công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để có hướng giải quyết sớm nhất cho khách hàng theo tiêu chuẩn dịch vụ của công ty. Đề xuất, thương lượng và giải quyết các phản ánh, khiếu nại với khách hàng theo quy trình của Công ty.

Phối hợp với bộ phần truyền thông/PR để xử lý các tình huống quan trọng, có khả năng lây lan trên mạng xã hội.

Giải trình, đề xuất các phương án giải quyết với khách hàng, đối tác cho bộ phận Quản Lý, đảm bảo phù hợp với các quy định của công ty, nhằm giải quyết tốt đẹp các tình huống trên tinh thần bảo vệ lợi ích hợp pháp cho Công ty và khách hàng.

Thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ.

Đề xuất những cải tiến về mặt vận hành của các bộ phận trong công ty nhằm nâng cao và đảm bảo trải nghiệm khách hàng xuất sắc; giúp gia tăng mức độ gắn kết và lòng trung thành của khách hàng đối với công ty.

Hỗ trợ các cửa hàng nhượng quyền (25%)

Tiếp nhận các phản hồi về dịch vụ từ các cửa hàng nhượng quyền, đề xuất phương án xử lý theo quy trình của công ty

Liên tục cập nhật tiến độ giải quyết các vấn đề với cửa hàng nhượng quyền.

Hỗ trợ quản lý vận hành (25%)

Phối hợp với Quản Lý để sắp xếp lịch, thời gian làm việc, phân chia nhiệm vụ trong ca làm việc cho các thành viên trong bộ phận, đảm bảo nhân lực đủ & hợp lý theo yêu cầu vận hành.

Hướng dẫn cho nhân viên mới, giúp các bạn mới nhanh chóng thích nghi với công việc và môi trường làm việc.

Hỗ trợ trưởng nhóm quan sát, đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên bộ phận và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp khi cần thiết.

MỨC LƯƠNG VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC: