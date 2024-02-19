Tuyển Chăm sóc khách hàng Heramo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Heramo
Ngày đăng tuyển: 19/02/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Heramo

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Heramo

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 01 Trường Sơn, P4, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tại HERAMO, vị trí Customer Experience Executive đóng vai trò là đại diện của công ty trong việc hỗ trợ các vấn đề của Khách hàng kịp thời, chính xác, đảm bảo trải nghiệm khách hàng xuất sắc trong & sau quá trình sử dụng dịch vụ . Bên cạnh đó, đây cũng là vị trí hỗ trợ cho trưởng nhóm Customer Excellence trong việc vận hành, đảm bảo & liên tục cải thiện chất lượng phục vụ nhằm mang lại trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lý trải nghiệm khách hàng (50%)

  • Tiếp nhận, tìm hiểu, phân tích, đánh giá các phản ánh, khiếu nại từ khách hàng và nội bộ Công ty.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan để có hướng giải quyết sớm nhất cho khách hàng theo tiêu chuẩn dịch vụ của công ty. Đề xuất, thương lượng và giải quyết các phản ánh, khiếu nại với khách hàng theo quy trình của Công ty.
  • Phối hợp với bộ phần truyền thông/PR để xử lý các tình huống quan trọng, có khả năng lây lan trên mạng xã hội.
  • Giải trình, đề xuất các phương án giải quyết với khách hàng, đối tác cho bộ phận Quản Lý, đảm bảo phù hợp với các quy định của công ty, nhằm giải quyết tốt đẹp các tình huống trên tinh thần bảo vệ lợi ích hợp pháp cho Công ty và khách hàng.
  • Thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ.
  • Đề xuất những cải tiến về mặt vận hành của các bộ phận trong công ty nhằm nâng cao và đảm bảo trải nghiệm khách hàng xuất sắc; giúp gia tăng mức độ gắn kết và lòng trung thành của khách hàng đối với công ty.

Hỗ trợ các cửa hàng nhượng quyền (25%)

  • Tiếp nhận các phản hồi về dịch vụ từ các cửa hàng nhượng quyền, đề xuất phương án xử lý theo quy trình của công ty 
  • Liên tục cập nhật tiến độ giải quyết các vấn đề với cửa hàng nhượng quyền.

Hỗ trợ quản lý vận hành (25%)

  • Phối hợp với Quản Lý để sắp xếp lịch, thời gian làm việc, phân chia nhiệm vụ trong ca làm việc cho các thành viên trong bộ phận, đảm bảo nhân lực đủ & hợp lý theo yêu cầu vận hành.
  • Hướng dẫn cho nhân viên mới, giúp các bạn mới nhanh chóng thích nghi với công việc và môi trường làm việc.
  • Hỗ trợ trưởng nhóm quan sát, đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên bộ phận và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp khi cần thiết.

MỨC LƯƠNG VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:

  • Thời gian làm việc: 8h/ngày - 1 tiếng nghỉ trưa, 6 ngày/tuần, xoay ca 2-3 ca tối/ tuần
  • Mức lương: thỏa thuận (Lương cứng + thưởng KPI)
  • Thử việc: 2 tháng.

 

 

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có niềm yêu thích, tinh thần tận tâm phục vụ vì khách hàng, có khả năng chủ động lắng nghe, linh hoạt giải quyết vấn đề nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
  • Có khát vọng học hỏi điều mới, có tinh thần dấn thân, nhiệt tình, chủ động, không ngại nhiệm vụ mới, yêu thích thử thách.
  • Có khả năng học tập nhanh chóng, thích nghi nhanh với môi trường mới. Có khả năng làm việc và hoàn thành công việc dưới áp lực.
  • Có khả năng sắp xếp thời gian, tổ chức công việc hợp lý.
  • Có khả năng phân tích chi tiết & tổng quát vấn đề, đánh giá và đưa ra đề xuất các giải pháp một cách chủ động dựa trên số liệu, quan sát, khảo sát.
  • Có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc trong ngành dịch vụ và chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng, hỗ trợ khách hàng.
  • Sử dụng thành thạo các công cụ trong bộ Microsoft Office, Google Drive và các ứng dụng khác.
  • Năng lực giao tiếp và khả năng trình bày tốt cả tiếng Anh, tiếng Việt.

Tại Heramo Thì Được Hưởng Những Gì

  • Làm việc trong môi trường Startup trẻ, năng động và chuyên nghiệp. Có nhiều cơ hội thể hiện ý kiến cá nhân một cách chuyên nghiệp, trình bày, đề xuất các ý tưởng và hiện thực hóa các ý tưởng, đề xuất.
  • Thử việc nhận full lương.
  • Đánh giá năng lực 2 lần / năm. Có tháng lương 13 (từ 1-3 tháng lương tùy vào hoạt động kinh doanh của Công ty). Thưởng hiệu suất theo quy định công ty.
  • Công việc ổn định lâu dài, ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
  • Nghỉ phép năm và ngày Lễ Tết theo theo quy định của Luật lao động. Cứ mỗi năm làm việc với Công ty sẽ có thêm 1 ngày phép, tối đa 15 ngày phép/ năm.
  • Có lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng. Được tài trợ tham gia các khóa đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty.
  • Tiệc hàng quý, company outing, đồ ăn nhẹ và các lợi ích khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heramo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

