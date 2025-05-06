Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC CityLand, Số 52, Đường số 3, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

bản kế hoạch công việc hằng ngày

CSKH từ các kênh truyền thông, lưu lại thông tin khách gửi cho sales chăm sóc

Lên ý tưởng nội dung và đăng bài content cho các kênh: Fanpage Facebook, Website, Maps, Youtube,...

Lên danh sách công việc và theo dõi tiến độ công việc của các CTV theo files

Chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản phục vụ quá trình làm việc

Chạy backlink cho các website đang hoạt động của công ty

Xử lý các công việc phát sinh trong ngày có liên quan đến hoạt động truyền thông: gia hạn các kênh truyền thông, liên hệ với các đối tác ...

Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo, team Building, họp giao ban của công ty và của phòng Marketing.

Ghi nhận những thắc mắc và khiếu nại

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi 22 – 35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing

Có kỹ năng lập kế hoạch, chủ động trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động liên hệ với các đối tác, khách hàng khi cần

Ham học hỏi, hăng hái, chủ động trong công việc.

Biết lắng nghe, có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻtrung, cởi mở. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng. (Xét tăng lương, vị trí vào tháng 12 hàng năm.)

Lương cơ bản + Phụ cấp + Cơm

Được Training đạo tạo về nghiệm vụ chuyên môn, quản lý hàng tháng,hàng quý.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước khi ký HĐLĐ.

Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Ăn trưa,Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, lương tháng thứ 13, Teambuilding, du lịch thường niên…

Được cấp trang thiết bị, đồng phục đầy đủ để phục vụ cho quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

